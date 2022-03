Bahia inicia venda de ingressos para confronto com o Jacuipense

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Jacuipense, neste sábado (12), às 16h, na Fonte Nova, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. As entradas podem ser adquiridas no site da Arena.

A partir das 10h de sábado, os ingressos serão vendidos também na bilheteria Sul do estádio, em frente ao Dique do Tororó. Os valores variam entre R$ 30 (cadeira meia) e R$ 80 (cadeira especial inteira).

Sócios do Bahia sem acesso garantido podem comprar o ingresso com 50% de desconto. Vale lembrar que apenas os torcedores que com o esquema vacinal completo contra o coronavírus podem entrar no estádio. O uso de máscara é obrigatório.

Como o governo do estado ampliou para até 50% a capacidade dos estádios, o Bahia poderá receber até 24 mil torcedores no duelo contra o Jacuipense. Já a torcida visitante segue proibida.

Com seis pontos em sete jogos, o Bahia ocupa a 7ª colocação do Campeonato Baiano. O tricolor praticamente não tem mais chance de classificação para a semifinal e corre risco de rebaixamento no estadual. O Jacuipense lidera o torneio. O Leão venceu todos os sete jogos e está garantido na fase final.