Bahia inicia venda de ingressos para duelo contra o Ceará

O Bahia iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Ceará, na próxima segunda-feira (21), às 19h30, no estádio de Pituaçu. A comercialização dos bilhetes para toda a torcida começou nesta sexta-feira (18), na internet.

A partir deste sábado (19), o torcedor pode adquirir as entradas também no Balcão de Ingressos, nos shoppings da Bahia e Bela Vista, na loja Turma Tricolor (Multishop Boca do Rio), Espaço Tricolor (Shopping Estrada do Coco) e Atlética Sport Club, no Mercantil Rodrigues do bairro da Calçada.

Na segunda-feira (21), dia do jogo, os ingressos vão ser vendidos também nas bilheterias do estádio de Pituaçu, a partir de 11h45. As entradas para a partida custam entre R$ 60 (arquibancada) e R$ 80 (cadeira).

O duelo entre Bahia e Ceará será no estádio de Pituaçu por conta da festa em homenagem a canonização de Irmã Dulce, que será realizada na Fonte Nova, no domingo (20).

Com 41 pontos, o Bahia está na oitava colocação do Brasileirão, a apenas um ponto do Inter, primeiro time dentro do G6. Já o Ceará é o 16º colocado, com 26.