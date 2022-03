Bahia inicia venda de ingressos para jogo contra o Sport

Após o governo do estado ampliar para 30% a capacidade do público nos estádios, o Bahia voltou a vender ingressos para os seus jogos. Nesta quarta-feira (2), o Esquadrão iniciou a comercialização de entradas para o clássico contra o Sport, marcado para sábado (5), às 17h45, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

Os torcedores podem garantir a presença na partida através do site da Fonte Nova ou na bilheteria Sul do estádio, localizada próximo ao Dique do Tororó. O valor do ingresso varia entre R$ 30 (cadeira, meia) e R$ 80 (cadeira especial, inteira).

Sócios do Bahia sem acesso garantido podem adquirir a entrada com 50% de desconto em qualquer setor. Vale lembrar que apenas torcedores que tomaram duas doses ou a dose única da vacina contra a covid-19 podem ir ao jogo.

Com o novo decreto, a Fonte Nova vai poder receber cerca de 15 mil torcedores durante as partidas. Antes, o público estava limitado em apenas 1,5 mil pessoas.