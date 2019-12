Bahia integra três jogadores do profissional para o sub-23

As férias para o trio Ignacio, Fernando Boca e Edson não passaram de duas semanas. Os três jogadores estavam à disposição do técnico Roger Machado até o final do Campeonato Brasileiro, mas retornaram para o elenco sub-23. Eles ficam sob o comando de Dado Cavalcanti, técnico que vai 'tocar o barco' no tricolor durante o Campeonato Baiano.

Do trio, Ignacio e Fernando chegaram a jogar no time de cima, em 2019. O zagueiro de 23 anos disputou três partidas na primeira fase do Campeonato Baiano. Edson fez um jogo a menos, também no Baianão. No Brasileiro de Aspirantes, jogou uma única partida - o titular de Dado Cavalcanti na posição foi Geovane, goleiro que disputou o estadual pelo Vitória da Conquista.

Edson também jogou entre os profissionais, mas do Globo-RN, no Campeonato Potiguar. Foram 12 partidas no time do Rio Grande do Norte antes de desembarcar em Salvador para jogar o Brasileirão de Aspirantes, competição em que o Bahia foi eliminado na semifinal após derrotas para o Grêmio.

Já no time de cima, Edson chegou a ir para o banco com o técnico Roger Machado, mas não teve oportunidade de jogar.

No clube desde 2018, Ignacio entende que o Campeonato Baiano serve como uma boa vitrine para, quem sabe, ter uma oportunidade no time principal. O zagueiro afirmou que conseguiu visitar a família e se renovar nos dez dias que teve e, agora, está pronto para ficar à disposição do time que o Bahia chama de equipe de transição.

"A rapaziada está assimilando bem o que o professor está passando. Subiram alguns meninos do sub-20 que a gente já conhecia, tá chegando algumas peças importante pra que venha só a melhorar o grupo. Vamos focar bastante para chegar bem no Baiano", avaliou o zagueiro.

Os comandados de Dado Cavalcanti estão treinando no Fazendão desde o início de dezembro. O Bahia faz sua estreia no Campeonato Baiano 2020 no dia 15 de janeiro, contra a Juazeirense, fora de casa.

Já os profissionais seguem de férias até o próximo dia 6 de janeiro. O elenco principal já começa seus preparativos na Cidade Tricolor, novo Centro de Treinamento do Bahia. Serão 19 dias de preparativos até a estreia na Copa do Nordeste, contra o Santa Cruz, no dia 25 de janeiro. A partida está marcada para acontecer no Arruda, em Recife.