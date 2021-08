Bahia lança camisa em homenagem a Santa Irmã Dulce

Parceiro das Obras Sociais Irmã Dulce, o Bahia lançou uma camisa em homenagem à primeira santa do Brasil. De acordo com o clube, todo o valor do lucro do produto será revestido para a Osid, instituição que fica localizada no Largo de Roma.

A edição especial da camisa traz a frase "Turma do Anjo Bom", uma referência ao apelido que Irmã Dulce carregava por ajudar os mais necessitados. O material pode ser adquirido na loja oficial do Bahia, na Fonte Nova ou online, e na loja das Obras Sociais, ao valor de R$ 88.

Além disso, o clube também disponibilizará um espaço na loja da Fonte Nova para comercializar produtos destinados exclusivamente à Santa Dulce dos Pobres.

O Bahia prepara ainda uma série de ações em parceria com a Osid. Além da divulgação da logomarca no CT Evaristo de Macedo, haverá doação de materiais esportivos para a realização de um bazar em prol da instituição e arrecadação de alimentos durante as partidas quando a presença dos torcedores for retomada nos estádios.