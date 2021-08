Bahia lança projeto para oferecer absorventes para alunas da rede pública e detentas

A Bahia lançou o projeto Dignidade Menstrual, que tem como objetivo distribuir absorventes para estudantes e pessoas em privação de liberdade, além da realização de ações e campanhas educativas.

O projeto, que receberá um investimento de 4,5 milhões em um ano, prevê, inicialmente, beneficiar mais de 206 mil estudantes da rede pública estadual. Um edital de licitação será lançado ainda nesta semana.

O projeto é do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA), e tem o apoio do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).

Durante o lançamento, um termo de cooperação técnica foi assinado com as secretarias da Educação (SEC) e de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP).

Primeira fase do projeto

Na primeira fase, o projeto será executado juntamente com a SEC, que irá distribuir mensalmente um pacote com dez unidades de absorventes descartáveis para as estudantes regularmente matriculadas na Rede Estadual de Ensino, em situação de pobreza ou extrema pobreza, na faixa etária de 11 a 45 anos. A meta é incluir a iniciativa no Plano Plurianual do Governo do Estado como uma política permanente.

O tema pobreza menstrual é tratado como urgente. De acordo com relatório do UNFPA e do Fundo Emergencial das Nações Unidas para Infância (Unicef), 62% das adolescentes e jovens no Brasil já deixaram de ir à escola ou se privaram de sair de casa por não terem acesso a itens básicos para cuidar da saúde da mulher. Além disso, 35% das jovens já passaram por alguma dificuldade por não ter acesso a absorventes, coletores, água ou outra forma de cuidar da higiene menstrual.

Para a titular da SPM, Julieta Palmeira, o projeto sobre a Dignidade Menstrual é fundamental na luta por equidade de gênero e para fortalecer a luta contra a violência feminina. “Essa é uma iniciativa que tem uma simbologia e importância muito grande. Temos que integrar governo e sociedade, buscar cada vez mais parcerias para enfrentar a pobreza menstrual em nosso estado.”

Apresentado pela coordenadora Executiva de Ações Temáticas da SPM, Isis Macagnan, o projeto prevê também a elaboração de materiais informativos com orientações sobre a saúde menstrual, abordando o tema em oficinas para estudantes e professores da rede pública estadual. Além disso, será feita uma parceria com o setor corporativo para distribuição de absorventes descartáveis às pessoas que menstruam, em situação de vulnerabilidade social, por meio da Rede Mulher Solidária.

Presente no lançamento do projeto, a estudante do Centro Estadual de Educação Profissional, Tecnologia, Informação e Comunicação, Sarah Nere, falou sobre a importância da oferta de absorventes para essas mulheres. “Esse é um momento histórico para a gente. Muitas adolescentes não têm acesso a absorventes e não tínhamos a quem recorrer. Fico muito feliz com esse projeto e irei conversar com minhas colegas, vamos falar sobre isso dentro da escola.”

Titular da Educação, Jerônimo Rodrigues, completa que o projeto vai além da distribuição de absorventes. “Realizaremos capacitações, formações com os professores para que possam tratar desse tema que é tão urgente.” O secretário da SEAP, Nestor Duarte, informou que, na Bahia, são cerca de 2 mil mulheres em privação de liberdade e o tema precisa ser debatido amplamente. “A implantação desse projeto é um grande marco do Governo do Estado. Nós, da SEAP, ficamos muito felizes em participar dessa ação.”

O evento contou com a participação das presidentas da Comissão dos Direitos da Mulher, deputada estadual Olívia Santana, e da Educação, deputada estadual Fabíola Mansur, de deputadas federais, vereadoras, integrantes de organizações a sociedade civil e estudantes.