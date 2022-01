Bahia leva gol aos 44 do 2º tempo e estreia com empate na Copinha

O triunfo do Bahia na estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior estava encaminhado até os 44 minutos do segundo tempo. Mas o tricolor levou o empate e ficou no 2x2 com o Atlético Matogrossense, na tarde desta terça-feira (4), na cidade de Votuporanga, em São Paulo.

O Esquadrãozinho começou levando um susto. Logo aos 13 minutos, Lucas aproveitou a cobrança de pênalti e colocou o Atlético Matogrossense na frente. O time do Mato Grosso quase chegou ao segundo minutos depois, mas o goleiro Gabriel salvou o Bahia.

A reação do tricolor começou a partir dos 31 minutos. Hiago descolou um belo lançamento para Raí. O atacante tocou na saída do goleiro e deixou tudo igual.

Já aos 46 minutos da primeira etapa, William roubou a bola na zona intermediária, fez a jogada individual e tocou para Éverton. O camisa 9 soltou o pé e virou o placar para o Bahia.

No segundo tempo, Bahia e Atlético Matogrossense fizeram um duelo aberto, mas foi o adversário quem criou as melhores chances. O empate ficou perto de acontecer em pelo menos duas oportunidades. Na primeira a cobrança de falta parou no travessão. Já na segunda, o goleiro tricolor fez outra grande defesa

De tanto insistir, o Atlético Matogrossense chegou ao gol. Aos 44 minutos, Pablo acertou um belo chute de fora da área e mandou no cantinho, anotando o empate.

Com o resultado, o Bahia está na segunda colocação do grupo 1, empatado com o Atlético Matogrossense. O Votuporanguense lidera a chave com três pontos após golear o Monte Azul por 6x1. O próximo confronto do Esquadrão será na sexta-feira (7), contra o Monte Azul, às 15h15.