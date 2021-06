Bahia leva quatro gols do América-MG e é derrotado em Pituaçu

A travessia do "corredor verde" não tem sido positiva para o Bahia. Depois de perder para o Palmeiras, o tricolor voltou a tropeçar diante de um alviverde. Na noite desta quarta-feira (30), o Esquadrão perdeu por 4x3 para o América-MG, em Pituaçu, e conheceu a sua segunda derrota em casa no Brasileirão.

O América abriu 2x0, com Felipe Azevedo e Juninho Valoura. Ainda no primeiro tempo, Rodriguinho descontou para o Bahia. Mas na segunda etapa Ribamar e Juninho fizeram mais dois para o Coelho. Só nos acréscimos Gilberto anotou duas vezes e descontou para o tricolor, mas não evitou a derrota O resultado frustrou os tricolores. A vitória poderia colocar o Bahia de volta ao G4 da Série A. O time agora estaciona nos 11 pontos e pode perder posições na tabela.

Já o América quebrou o jejum de 11 jogos sem vitória, conquistou o primeiro triunfo no Brasileirão e saiu da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Bahia será no domingo (3), quando visita a Chapecoense, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó.

VACILOS NA DEFESA

Em casa, o Bahia começou a partida partindo para o ataque. Na base da troca de passes e triangulações, o tricolor tentava penetrar na área no América-MG.

Aos 13 minutos o Esquadrão teve grande chance para abrir o placar. Nino fez boa inversão e achou Matheus Bahia livre na grande área. O lateral cruzou rasteiro e Thaciano mandou para o gol. A bola passou tirando tinta.

O gol do Bahia parecia maduro, mas aí veio o castigo. Um minuto depois do lance perdido por Thaciano, o América-MG roubou a bola no campo de defesa e puxou o contra-ataque. O tricolor errou na recomposição e deixou Felipe Azevedo livre para finalizar e abrir o placar para o Coelho.

O gol deixou o Bahia atordoado. Aos 17 minutos, Lucas Fonseca cortou mal dentro da área e entregou a bola para Juninho Valoura. O volante driblou o próprio zagueiro e chutou forte para fazer América-MG 2x0.

Além da desvantagem, o Bahia não tinha muito sucesso na construção das jogadas de ataque. O Esquadrão passou ainda a sofrer com a presença americana no seu campo de defesa. No chute de Felipe Azevedo, Matheus Teixeira evitou o terceiro.

A situação do tricolor só ficou um pouco melhor aos 35 minutos. Rodriguinho recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e bateu no canto. A arbitragem chegou a marcar impedimento, mas o VAR entrou em ação e validou o gol.

O empate poderia ter saído cinco minutos depois. Rodriguinho recebeu dentro da área e mandou uma bomba que explodiu no travessão. Na volta, Gilberto mandou de cabeça. A bola tinha endereço certo, mas Cavichioli operou um milagre e salvou o América-MG.

VIROU PASSEIO

O Bahia voltou para o segundo com o mesmo time, e foi o América quem se lançou ao ataque. Com quatro minutos o Coelho encaixou bom contra-ataque. Rodolfo disparou livre, invadiu a área e de frente com Matheus Teixeira errou a finalização.

Com pouco volume ofensivo, Dado resolveu mexer no Bahia. Thaciano deu lugar a Maycon Douglas. Logo no primeiro lance, o atacante fez boa jogada, mas parou no goleiro do América-MG.

Apesar do ensaio tricolor, foi o América-MG quem mandou a bola para as redes. Aos 19 minutos, Juninho Valoura cobrou falta na área. Anderson tentou na primeira, mas Teixeira defendeu, no rebote, Bauermann mandou em cima de Matheus Bahia, mas a bola sobrou para Ribamar, livre, empurrar para o gol.

A noite não era mesmo do Bahia. Maycon Douglas recebeu cruzamento livre na área e desperdiçou a chance. Logo depois, o América-MG encaixou mais um contra-ataque e Juninho Valoura serviu Juninho, que tocou na saída de Teixeira e anotou o quarto do time mineiro, aos 27 minutos.

Dado então partiu para o tudo ou nada. Jonas, Thonny Anderson e Oscar Ruiz foram para o jogo. Na jogada individual, Thonny passou pelos marcadores e passou para Ruiz na marca do pênalti. Sem goleiro, o paraguaio finalizou em cima de Anderson e desperdiçou mais uma chance.

Já nos acréscimos, o Bahia decidiu reagir Aos 47 minutos, Gilberto aproveitou o cruzamento de Nino e descontou para ao Bahia. Um minuto depois, o camisa 9 voltou a marcar e fez 4x3 para o Esquadrão. Apesar dos tentos, a reação não foi suficiente para evitar a derrota.

FICHA TÉCNCA

Bahia 1x4 América-MG - Campeonato Brasileiro (8ª rodada)

Local: estádio de Pituaçu (Salvador-BA)

Gols: Felipe Azevedo, aos 14 minutos do 1º tempo, Juninho Valoura, aos 17, Rodriguinho, aos 35, e Ribamar, aos 19 minutos do 2º tempo, Juninho, aos 27, e Gilberto, aos 47 e aos 48

Cartão amarelo: Nino Paraíba, Rodriguinho, Daniel e Rossi (Bahia)

Arbitragem: Leo Simão Holanda, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Cleberson do Nascimento Leite (trio do Ceará)

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Daniel (Jonas) e Thaciano (Maycon Douglas); Rossi Ruiz), Gilberto e Rodriguinho (Thonny Anderson). Técnico: Dado Cavalcanti.

América-MG: Matheus Cavichioli, Eduardo, Anderson, Eduardo Bauermann e João Paulo (Bruno Nazário); Zé Ricardo, Juninho Valoura (Alê) e Marcelo Toscano (Juninho); Rodolfo (Alan Ruschel), Ribamar e Felipe Azevedo (Sabino). Técnico: Vagner Mancini.