Bahia leva três gols no 1º tempo e perde para o Palmeiras

A vida do Bahia no Campeonato Brasileiro não anda nada fácil. Neste sábado (12), o tricolor voltou a ser derrotado na Série A. Dessa vez caiu para o Palmeiras, por 3x0, no Allianz Parque, em São Paulo. Foi a quarta derrota seguida do Esquadrão no campeonato. Na temporada, já são cinco jogos sem conseguir vencer.

O resultado mantém o Bahia com 28 pontos na classificação. O tricolor caiu para a 14ª colocação, mas pode perder outras duas posições no complemento da rodada.

O próximo compromisso da equipe de Mano Menezes será na quarta-feira (16), quando visita o Defensa y Justicia, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. No embate de ida, o time perdeu por 3x2 dentro da Fonte Nova.

O JOGO

Sem Mano Menezes na beira o campo - o treinador cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo -, o Bahia foi à campo com uma formação bem diferente. O colombiano Ramírez ganhou chance entre os titulares, enquanto o ataque foi formado por Rodriguinho e Gilberto.

Na nova formatação, o tricolor começou a partida de maneira elétrica. Com menos de um minuto, Gilberto mandou bomba de fora da área e obrigou Weverton a fazer boa defesa. O Esquadrão continuou pressionando e criando lances de perigo. Mas o bom momento durou apenas cinco minutos.

Na primeira chegada ao ataque, o Palmeiras escancarou o momento ruim da defesa tricolor. Aos cinco minutos, Willian iniciou a jogada, Mayke cruzou, Douglas cortou mal e a bola sobrou para o próprio William abrir o placar.

Mesmo em desvantagem, o Bahia continuou levando perigo. Rodriguinho mandou chute forte e Weverton defendeu. Já aos 27 minutos, o Esquadrão puxou bom contra-ataque com três jogadores, mas Zeca se precipitou e chutou fraquinho.

Aí a defesa do Bahia voltou a falhar. Aos 33 minutos, Mayke tabelou e foi derrubado por Matheus Bahia na área. Pênalti que Raphael Veiga cobrou bem, sem chance para Douglas e fez 2x0 Palmeiras.

Já aos 42 minutos, Raphael Veiga lançou Rony. O atacante girou bonito sobre Juninho, deixou Anderson Martins na saudade e marcou um golaço. O terceiro do Palmeiras no jogo. Foi o 42º gol que o Esquadrão tomou em 25 rodadas no campeonato.

SEGUNDO TEMPO

Diante da situação, o Bahia voltou do intervalo com Rossi no lugar de Rodriguinho e Clayson na vaga de Matheus Bahia.

Como na primeira etapa, o Bahia iniciou bem a fase ofensiva. Na descida em velocidade, Rossi cruzou na área, Gilberto tentou a finalização e Weverton salvou o alviverde.

O goleiro dos donos da casa voltou a aparecer em chutes de Nino Paraíba e Ronaldo. Do outro lado, o Palmeiras respondeu na cobrança de falta de Scarpa e em chute forte de Willian. Douglas conseguiu salvar.

A partida seguiu com chances para os dois lados. Aos 30 minutos, Gabriel Silva recebeu passe açucarado de Scarpa. De frente para Douglas, ele mandou pra fora e perdeu a oportunidade de ampliar.

Já nos minutos finais, Kuscevic ainda acertou o travessão de Douglas. Sem mais gols, restou ao Bahia esperar o final do jogo e lamentar mais uma derrota no Campeonato Brasileiro.