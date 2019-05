Bahia leva virada do Botafogo e perde a primeira no Brasileirão

Se alguém tentar usar um objeto para resumir o momento do Bahia no Brasileirão e no jogo contra o Botafogo, talvez uma gangorra seja o mais indicado. Em uma noite de altos e baixos, o tricolor viu uma boa vantagem ir pelo ralo e foi derrotado pelo alvinegro por 3x2, nesta quinta-feira (2), no Engenhão, no Rio de Janeiro.

O resultado impediu o objetivo do Bahia de embalar o seu segundo triunfo na Série A e jogou o Esquadrão para a 9ª colocação. Agora, o time volta suas atenções para o Avaí, adversário do próximo domingo (5), às 19h, na Fonte Nova.

O início do Bahia deu a impressão de que o tricolor embalaria o seu segundo triunfo no Brasileirão. O Esquadrão só precisou de cinco minutos para mostrar a sua força. O cruzamento rasteiro de Moisés passou por toda a defesa do Botafogo e encontrou Arthur Caíke, que empurrou para as redes.

O gol no início deixou o Bahia confortável em campo. Em situação delicada, o Botafogo passou a ser pressionado pela própria torcida e viu tricolor controlar bem o duelo. Tentando construir as jogadas pelos lados do campo, o Esquadrão criou boas chances e chegou a assustar na jogada de Nino, em que Arthur Caíke quase faz o seu segundo.

Mas aí a maré começou a virar contra o tricolor. Depois do momento de turbulência, o Botafogo avançou as linhas e passou a pressionar o Bahia. O primeiro golpe veio aos 29 minutos. Na cobrança de escanteio, Carli raspou de cabeça, Cícero ajeitou de peito e Erik emendou um voleio para empatar o duelo.

Em momento de apagão, o Bahia virou presa fácil e levou a virada. Em novo vacilo da defesa, Gilson cruzou da esquerda, Ernando ficou perdido e Pimpão furou no primeiro lance, mas João Paulo não perdoou e mandou para as redes, aos 35 minutos.

O prejuízo tricolor ainda ficou maior antes do intervalo já que Cícero, aos 47 minutos, arrancou pra cima de Moisés e chutou forte, fazendo valer a ‘lei do ex’ e decretando o terceiro gol alvinegro.

Reação tardia

Em situação completamente desfavorável, Roger voltou para o segundo com ideia de dar mais poder ofensivo ao Bahia e colocou Rogério no lugar de Ramires. Apesar da mudança, o início do tricolor foi estéreo. Com mais posse de bola, o Esquadrão passou a abusar dos cruzamentos na área, mas pouca efetividade.

Só aos 21 minutos o Bahia conseguiu uma boa chance. No cruzamento de Moisés, Gilberto, que havia entrado no lugar de Fernandão, venceu a marcação e conseguiu finalizar. A bola passou raspando na trave de Gatito.

Na última cartada para mudar o panorama, Roger colocou Shaylon no lugar de Arthur Caíke, mas o Bahia continuava sem criatividade para superar o sistema defensivo do Botafogo. O alvinegro, que apenas administrava o resultado, quase chegou ao quarto gol no chute de Léo Valência que passou por Douglas, mas Lucas Fonseca salvou em cima da linha.

De tanto pressionar, o Bahia chegou ao gol. Aos 37 minutos, Ernando aproveitou rebote de Gatito após cruzamento de Shaylon e diminuiu para o tricolor. Aí, o tricolor se lançou de vez ao ataque na tentativa do empate. Na bola enfiada, Gilberto tentou o chute, mas mandou para fora. Sem conseguir converter as jogadas, restou ao Esquadrão lamentar a primeira derrota no Brasileirão.