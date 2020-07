Bahia libera Giovanni para acertar com o Cruzeiro

O vínculo do lateral-esquerdo Giovanni com o Bahia está perto do fim. Segundo informações do veículo mineiro Superesportes, e confirmadas pelo CORREIO, o atleta de 31 anos já foi liberado pela diretoria tricolor para assinar com o Cruzeiro.

O clube mineiro já demonstrava interesse em Giovanni há algumas semanas, e agora o negócio será concretizado. Em entrevista ao Superesportes, o jogador afirmou que teve uma conversa com o técnico da Raposa, Enderson Moreira, com quem trabalhou no América Mineiro, em 2017 e 2018.

“Temos uma amizade, ele é um cara muito gente boa. Ele perguntou da minha lesão, como eu estava, queria saber. Foi basicamente isso. Depois eu voltei aos treinos, já estou 100%”, que estava na expectativa de concretizar o negócio.

Giovanni chegou no Bahia para a disputa do Brasileirão do ano passado e fez apenas dez partidas. Sua estreia aconteceu na Fonte Nova no jogo contra o Flamengo, vencido pelo tricolor. Ele entrou como titular na partida, mas foi substituído ainda no final do primeiro tempo, lesionado, por Ramires.