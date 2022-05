Bahia lidera ranking de mortes violentas no país no 1º trimestre de 2022

A Bahia lidera o ranking de mortes violentas no Brasil nos três primeiros meses desse ano, segundo levantamento do Monitor da Violência, feito pelo portal G1. Foram 1.326 mortes no estado, que é seguido por Pernambuco (963 mortes) e São Paulo (812 mortes) no pódio.

Em todo país, o número de homicídios está em queda, segundo o índice. Foram 10,2 mil assassinatos no primeiro trimestre de 2022, uma queda de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.

O levantamento contabiliza vítimas de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

A maior queda de homicídios foi no Acre, com menos 30% de mortes violentas em relação a 2021. O maior aumento foi em Rondônia, com 48% de alta.

Considerando a taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes, a liderança do ranking é de Pernambuco, com 10 mortes a cada 100 mil habitantes. A Bahia aparece em segundo nesse critério - 8,8 mortes para cada 100 mil habitantes, uma queda em relação ao ano passado, quando essa taxa era de 9,7 no mesmo período.