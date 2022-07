Bahia marca no fim e arranca empate contra o lanterna Vila Nova

Não foi dessa vez que o Bahia conseguiu embalar três triunfos consecutivos fora de casa na Série B. Na noite de sexta-feira, o tricolor não fez um bom jogo no estádio OBA, em Goiânia, e só conseguiu um empate por 1x1 contra o lanterna Vila Nova.

Diante de um Esquadrão pouco criativo, o Vila saiu na frente no 2º tempo, gol marcado por Pablo Dyego. O empate foi anotado aos 41 minutos, pelo garoto Gregory.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 30 pontos, ainda na terceira colocação. O próximo compromisso da equipe na Série B será no sábado (16), contra o Guarani, em Campinas. Antes, o time visita o Athletico-PR, terça-feira, às 20h30, na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, derrota de 2x1 em casa.

POUCO INSPIRADO

Em busca do segundo triunfo pelo Bahia, o técnico Enderson Moreira surpreendeu ao escalar o volante Miqueias entre os titulares. Machucados, Emerson Santos e Rezende foram vetados. No ataque, Rildo voltou e fez dupla com Rodallega.

O Vila Nova usou o fator casa para se impor nos primeiro minutos. Com mais posse de bola, o Tigre pressionou no ataque e ficou perto de abrir o placar com Daniel Amorim. A cabeçada explodiu no travessão.

Aos poucos, o tricolor conseguiu equilibrar o duelo. Usando os lados do campo, explorava os cruzamentos na área para tentar superar a linha defensiva goiana. O Bahia ficou perto de abrir o placar em duas oportunidades. Primeiro na cabeçada de Ignácio, que foi para fora. Depois, no cruzamento rasteiro de Mugni para Rodallega dentro da área. O zagueiro Renato afastou.

Em um jogo de pouca inspiração ofensiva, nenhuma das equipes conseguiu domínio absoluto. No chute de Arthur Rezende, Danilo Fernandes salvou o Bahia. Do outro lado, Daniel não conseguiu aproveitar o cruzamento de André e perdeu uma grande chance de deixar os visitantes em vantagem na primeira etapa.

SALVO NO FIM

O Bahia voltou do intervalo com Douglas Borel no lugar de André. Assim como no primeiro tempo, os minutos iniciais foram de pressão do Vila Nova. O Tigre usava a velocidade dos seus pontas para envolver a defesa tricolor.

Enquanto isso, o Bahia seguia com dificuldades na construção das jogadas. Não demorou muito e Enderson Moreira fez a segunda mudança. Jacaré foi para o jogo no lugar de Rildo. A alteração não surtiu efeito imediato e o Vila continuou mais perto do gol.

Aos 16 minutos, Daniel Amorim arriscou de fora da área e a bola passou muito perto da trave de Danilo Fernandes. O lance perdido não fez falta, já que instantes depois a pressão deu certo.

No cruzamento da esquerda, Moacir ajeitou para o meio da área e Pablo Dyego chegou chutando. A bola saiu fraca, mas morreu lentamente no fundo gol de Danilo Fernandes aos 18 minutos.

A desvantagem no marcador fez Enderson Moreira mudar mais uma vez. Matheus Davó e Gregory entraram nas vagas de Rodallega e Miqueias, respectivamente. O que não aconteceu foi a evolução esperada pelo treinador.

Pobre criativamente, o Esquadrão não se encontrou na partida. Os erros de passe na entrada da área facilitaram a marcação do Vila Nova.

A situação só mudou aos 41 minutos. No bate e rebate da defesa goiana, a bola sobrou para Gregory. O prata da casa encheu o pé e acertou um golaço, sem chances para o goleiro Tony, deixando tudo igual no OBA. Empate garantido e Bahia no lucro em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova 1x1 Bahia - Campeonato Brasileiro - Série B (17ª rodada)

Vila Nova: Tony, Moacir (Pedro Bambu), Renato, Alisson Cassiano e Formiga; Rafinha, Pablo (Marlone) e Arthur Rezende (Ralf); Matheuzinho (Jefferson), Daniel Amorim (Diego Tavares) e Pablo Dyego. Técnico: Allan Aal.

Bahia: Danilo Fernandes; André (Douglas Borel), Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Miqueias (Gregory), Mugni e Daniel (Marcelo Ryan); Rildo e Rodallega (Davó). Técnico: Enderson Moreira.

Local: estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia-GO)

Gols: Pablo Dyego, aos 18 minutos do 2º tempo, e Gregory, aos 41 minutos

Cartão amarelo: Daniel Amorim (Vila Nova); André, Rildo e Matheus Bahia (Bahia)

Público pagante: 4.728

Renda: R$ 32.735,00

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Jean Márcio dos Santos (RN) e Rener Santos de Carvalho (AC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)