Bahia muda planos e transforma “camisa do sócio” em uniforme 3

Mais um efeito da pandemia do novo coronavírus no Bahia: o clube não produzirá o terceiro uniforme em 2020, que o CORREIO revelou neste domingo se tratar da camisa vinho, ganhadora do concurso promovido entre torcedores para ser o kit alternativo do Esquadrão na temporada.

No lugar, a diretoria decidiu “promover” o modelo elaborado exclusivamente para os sócios, que seria o quarto uniforme e foi apresentado em abril. “A camisa 3 de 2020 será a exclusiva do sócio. Com redução do calendário, não haverá outra. Produção será retomada quando fábrica voltar a funcionar”, afirmou o presidente Guilherme Bellintani através do Twitter. Até a publicação da reportagem, esta decisão interna não havia sido divulgada.

Uniforme vinho ganhou concurso entre torcedores, mas não será lançado este ano

(Foto: Divulgação)

Depois da interação nas redes sociais, Bellintani conversou diretamente com o CORREIO e detalhou a situação: “A gente optou por não produzir a camisa 3 e trazer a do sócio para ser a 3 por conta mesmo do calendário reduzido. Ficaria muita camisa para ser vendida num tempo muito curto. A 1 e a 2 (branca e tricolor, respectivamente) praticamente não teve jogo ainda com elas, foram muito poucos jogos. Então a gente precisa de mais tempo jogando com elas. E como já temos a de sócio, ficariam quatro camisas para serem usadas num calendário muito espremido, não é bom para a estratégia de marketing. O segundo fator é que a gente quer prestigiar o sócio mesmo com a camisa exclusiva dele”, explicou. Ele não quis confirmar nem negar a informação sobre a camisa vinho ter sido a escolhida.

Essa camisa do sócio citada é na cor azul e contém listras horizontais em branco e vermelho. Faz referência a um padrão usado em 1934, que, de acordo com o livro "Bahia: 80 anos contados por suas camisas", foi o primeiro contendo as três cores do clube na camisa.

Modelo feito para os sócios será o uniforme 3. Foi desenhado pelo torcedor Vitor Torres (Foto: Divulgação)

De acordo com o dirigente, o quadro de associados representa 25% do total de receitas do Bahia. O clube registrou alta na inadimplência em abril, em função do impacto econômico da pandemia, e tem feito campanhas e promoções para estimular os sócios a continuarem com a mensalidade em dia.

O CORREIO ouviu também o torcedor Michel Neuhaus, que desenhou o modelo eleito por votação popular - além dos uniformes 1 e 2 em uso atualmente. Ele não sabia que a camisa vinho era a escolhida e espera que o kit 3 seja lançado em 2021.

“Não houve nada oficial do Bahia (de avisá-lo) em relação ao uniforme número 3. Que eu sabia que ia lançar para o Dia dos Pais, isso eu já sabia, mas não sabia que seria a minha. Eu espero, como possível ganhador do concurso, que ela seja lançada no ano que vem, pois com essa pandemia aí todo o planejamento foi pro saco. Eu continuo confiando, mesmo que mude o presidente. O concurso é maior do que isso, ele ficou grande pra caramba”, afirma Neuhaus, que é publicitário e mora em São Paulo.

Questionado, Bellintani afirmou que a diretoria ainda não decidiu se o lançamento será apenas adiado para 2021 ou se o resultado do concurso não terá validade para a camisa 3. Ele declarou também que o fim do seu mandato, em dezembro deste ano, não terá interferência na decisão que venha a ser tomada.