Bahia não chega a acordo com Fluminense-PI e meia Raí Soares deixa tricolor

Um dos destaques do Bahia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o meia-atacante Raí Soares não continuará no tricolor. O empréstimo do jogador pelo Fluminense do Piauí chegou ao fim nesta segunda-feira (31), e os dois clubes não chegaram a um acordo para a permanência do jogador no Esquadrão.

O Bahia tinha a prioridade para adquirir 50% dos direitos de Raí por R$ 350 mil. No entanto, o tricolor alega que o Fluminense não aceitou a proposta que foi feita. O clube não divulgou quais termos e valores foram apresentados ao time do Piauí. Sem acordo, Raí retornará para a sua equipe original.

"Gostaríamos de manter o Raí Soares, cujo empréstimo se encerra hoje. Chegamos a enviar uma proposta ao Fluminense-PI, mas acabaram de recusá-la", explicou João Paulo Sanches, gerente de futebol do Bahia.

Por outro lado, o tricolor adquiriu o atacante Everton em definitivo. O Bahia pagou R$ 300 mil ao Novorizontino para ficar com o jogador de 19 anos. Everton foi o camisa 9 do Esquadrão na Copinha.

"A decisão foi compartilhada entre todos do departamento de futebol. Há unanimidade na avaliação do Everton, um atleta de muita projeção, de perfil físico e técnico muito interessante, inclusive a nível de projeção futura", completou João Paulo.