Bahia não registra novos casos de coronavírus e segue com 63 infectados

Uma boa notícia para os baianos: não foi registrado nenhum novo caso de coronavírus na tarde desta segunda-feira (23). De acordo com boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o estado permanece com 63 casos.

Os municípios com casos positivos são Salvador (37), sendo que um caso é importado, de um paciente que mora na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte; Porto Seguro (8); Feira de Santana (6); Lauro de Freitas (3); Prado (2); Itabuna (1); Camaçari (1); Barreiras (1); Conceição do Jacuípe (1); Juazeiro (1); Jequié (1 – caso importado de São Paulo); Brumado (1 – caso importado de Belo Horizonte).

Ao todo, 725 suspeitas já foram descartados e não há óbitos registrados.

Mais cedo, o secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, comemorou o fato da Bahia estar com números abaixo da projeção que havia sido feita pela Sesab até o momento. Segundo ele, o "achatamento da curva" já pode ser resultado de algumas medidas de restrição que passaram a vigorar no estado.

"Esse pode ser um sinal de que as medidas de distanciamento social, higiene e bloqueios sanitários podem já estar dando resultados em busca do tão esperado achatamento da curva", escreveu o secretário.