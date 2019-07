Bahia nega suposta irregularidade na inscrição de reforços

Sete jogadores chegaram ao Bahia após a abertura da atual janela de transferências. Wanderson, Ronaldo, Lucca, Marllon, Guerra, Juninho e Giovanni, desembarcaram em Salvador para reforçar o elenco de Roger Machado e suprir as saídas de Paulinho e Douglas Augusto, ambos vendidos para o futebol europeu. Dentre os reforços, apenas o lateral Giovanni não pertencia a um clube da Série A.

Contudo, uma matéria publicada no blog Lei em Campo, do repórter André Kampff, nesta quinta-feira (23), indica que o tricolor pode ter infrigido uma regra do Campeonato Brasileiro e, por conta disso, pode pegar multa e perder quatro pontos na competição.

O parágrafo único do artigo 11 do Regulamento Específico do Brasileirão aponta que "uma vez iniciado o Campeonato, cada clube poderá receber até 5 (cinco) atletas transferidos de outros clubes da Série A; de um mesmo clube da Série A, somente poderá receber até 3 (três) atletas".

Lucca e Marllon vieram do Corinthians, Juninho e Guerra chegaram do Palmeiras, Ronaldo pertence ao Flamengo e o grande imbróglio é em relação ao zagueiro Wanderson: único atleta comprado pelo tricolor neste pacotão, ele pertencia ao Athletico-PR, mas estava emprestado ao Shimizu S-Pulse, do futebol japonês, e rescindiu seu contrato para defender o tricolor.

O CORREIO consultou o advogado Felipe Moccia, especialista em direito desportivo, que falou sobre o caso. Segundo ele, ao rescindir o contrato com o Athletico-PR, Wanderson se tornou um jogador livre. "Se ele (Wanderson) não tinha contrato é caracterizado como um jogador livre. Se a rescisão já havia sido publicada no site da CBF, o jogador não foi transferido de um clube brasileiro para o Bahia, ele teve a rescisão do seu contrato, ficou livre e só após essa rescisão, já como jogador livre, assinou com o Bahia", explicou Felipe.

Recisão de Wanderson com o Athletico-PR foi publicada no Boletim Informativo da CBF, deixando o jogador livre para assinar com o Bahia

Caso o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) entenda que houve infração ao regulamento, o Bahia poderá perder quatro pontos e será obrigado a pagar multa de até R$ 100 mil. De acordo com Felipe Moccia, a denúncia é feita pela Procuradoria do STJD por decisão própria ou a partir de denúncia de alguma equipe.

"Existem duas formas. A Procuradoria do STJD pode, por livre e espontânea vontade, se houver irregularidade, ela mesma fazer a denúncia, ou algum outro clube ocasionar isso. Mas a denúncia é sempre feita pela Procuradoria. Ela pode fazer por livre e espontânea vontade, ou por notificação de algum clube", diz o advogado.

Em nota, o Bahia aponta não há com o que se preocupar. Segundo o tricolor, o clube já recebeu a confirmação da CBF de que não há quaisquer irregularidades em suas contratações. O Esquadrão afirmou que está tranquilo e foca apenas no jogo de domingo (28), contra a Chapecoense, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Presidente do Bahia, Guilherme Bellintani endossou a nota oficial e afirmou em entrevista que o clube falou com a CBF, que deu sinal verde para a regularidade das transações.

"A norma fala em cinco jogadores de clubes do Brasil, mas deixando um espaço que atletas, de fora do país, não entrem nessa conta. Lucca e Wanderson não foram inscritos no Brasileiro. Eles jamais estiveram aptos para atuar, e nem aqui estavam disponíveis. Eles não entram nessa conta de cinco jogadores", afirmou o mandatário.

O presidente ainda aponta que a CBF considera que foram quatro atletas do Brasil: Guerra, Juninho, Ronaldo e Marllon e outras duas transações internacionais, casos de Lucca e Wanderson.



