Bahia oficializa contratação do meia-atacante Thaciano, do Grêmio

O Bahia oficializou mais um reforço para a temporada 2021. Nesta quinta-feira (1º), o tricolor anunciou a contratação do meia-atacante Thaciano, de 25 anos. O jogador chega emprestado pelo Grêmio e vai defender o clube baiano até o fim do ano.

Thaciano já está integrado ao elenco do Bahia. Nesta quarta-feira (31), ele passou por exames médicos e fez o primeiro treino na Cidade Tricolor. O Bahia será o quinto clube na carreira do meia, que passou ainda por Porto-PE, Santos, Boa Esporte e Grêmio.

Apesar de ser meia de origem, Thaciano pode jogar em outras posições do meio-campo. Sob o comando de Renato Gaúcho, ele chegou a jogar de volante, além de lateral direito e ponta.

Este ano, Santos e Athletico-PR tentaram a contratação do meia, mas as conversas não avançaram. Como vinha atuando pelo time alternativo do Grêmio no Campeonato Gaúcho, a última partida de Thaciano foi no último domingo (28). O jogador já está regularizado e pode estrear com a camisa tricolor.