Bahia oficializa contratação do zagueiro Juninho

O Bahia formalizou sua primeira contratação na pausa para a Copa América. Nesta sexta-feira (5), o tricolor divulgou a contratação do zagueiro Juninho, de 24 anos, que pertence ao Palmeiras e chega por empréstimo até o final da temporada.

Segundo o Bahia, o defensor vinha treinando de forma regular e, por conta disso, fica imediatamente à disposição de Roger Machado para o jogo contra o Grêmio, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, na próxima quarta-feira (10), às 19h15.

Para estar regularizado à peleja, Juninho precisa ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a próxima terça-feira (9), véspera do confronto pela Copa do Brasil.

Juninho ainda não disputou jogos em 2019. Na última temporada, ele disputou sete partidas: quatro pelo Atlético-MG, clube ao qual estava emprestado, e outras três pelo Palmeiras.