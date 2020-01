Bahia oficializa o retorno do lateral Juninho Capixaba

O filho bom a casa torna. Depois de dois anos, o lateral esquerdo Juninho Capixaba está de volta ao Bahia. Nesta terça-feira (14), o Tricolor oficializou a contratação do jogador. Capixaba chega por empréstimo do Grêmio e ficará no Esquadrão até o final da temporada.

Cria da base tricolor, Juninho Capixaba estreou pelo time principal em 2015, durante a reta final da Série B. Ele só ganhou espaço de verdade em 2017, quando fez 15 partidas no Brasileirão e terminou o ano como titular.

O bom momento rendeu ao jogador o interesse do Corinthians e em janeiro de 2018 ele foi negociado com o alvinegro por R$ 6 milhões. No acordo, o Bahia recebeu ainda os direitos do goleiro Douglas. Contudo, o lateral não teve muito espaço no alvinegro e após o título paulista de 2018 acabou emprestado ao Grêmio, que pagou os mesmos R$6 milhões ao Corinthians por seus direitos.

No Bahia, Juninho vai travar uma espécie de GreNal particular, já que vai disputar a posição de titular com o também lateral Zeca, que chega ao Tricolor emprestado pelo Internacional.