Bahia passa de 5 milhões de vacinados com a 1ª dose contra a covid-19

A Bahia ultrapassou nesta sexta-feira (2) a marca de 5 milhões de vacinados com primeira dose e dose única contra a covid 19. Com os 5.009.928 de imunizados, o estado contabiliza 45% da população com 18 anos ou mais imunizada. A determinação do Ministério da Saúde é de vacinar toda a população a partir de 18 anos. Como a Bahia possui cerca de 11. 035. 540 nessa faixa-etária, falta vacinar 55% do público alvo. Ainda assim, a Sesab informa que a Bahia é um dos estados do país com o maior número de vacinados.

O secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, avalia que essa vitória é fruto de diversos fatores. “A Bahia é o estado do país que mais rápido aplica as vacinas, pois há uma sintonia entre a nossa operação logística, que distribui as doses para os 417 municípios em até 24 horas após a chegada da carga ao estado, com a estratégia de imunização dos gestores municipais, que inclui mutirões, drive thru e até vacinação na residência”, afirma o secretário.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realiza o contato diário com as equipes de cada município a fim de aferir o quantitativo de doses aplicadas e disponibiliza as informações detalhadas no painel