Bahia perde 1,3 mil doses de vacina após armazenamento inadequado

Na Bahia, 1.369 pessoas perderam a chance de receber a vacina contra a covid-19. É que esse foi o número de doses que tiveram que ser descartadas no estado por conta de armazenamento inadequado.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), as perdas ocorreram em oito municípios baianos. A informação de quais foram eles e quantas doses foram perdidas em cada cidade, no entanto, não foi divulgada pela pasta.

As vacinas foram descartadas por orientação do próprio Ministério da Saúde, pois sofreram desvio de qualidade por exposição a temperaturas inadequadas, segundo a Sesab.

A pasta também não detalhou de que fabricantes pertenciam os imunizantes e se elas seriam usadas na aplicação de primeira, segunda ou terceira doses.