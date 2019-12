Bahia perde Arthur Caíke e Flávio contra o Fortaleza

O técnico Roger Machado ganhou dois desfalques para o último jogo do Bahia na temporada. Contra o Fortaleza, no próximo domingo (8), às 16h, no estádio do Castelão, o treinador não vai poder contar com o atacante Arthur Caíke e o volante Flávio.

Arthur foi expulso no empate com o Vasco, na noite desta quinta-feira (5), na Fonte Nova, após fazer falta dura no volante Andrey. Ele recebeu o vermelho direto e deixou a partida mais cedo.

Já o volante Flávio recebeu o terceiro amarelo e vai cumprir suspensão diante dos cearenses. Com isso, os dois iniciam as férias mais cedo, já que a partida será a última do Esquadrão no campeonato Brasileiro.

Com 49 pontos, o Bahia é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro. O time já garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana de 2020.