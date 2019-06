Bahia perde Élber para duelo com o Inter; Gilberto viaja

O time do Bahia que vai entrar em campo contra o Internacional, na próxima quarta-feira (12), às 21h30, no Beira Rio, pelo Brasileirão, vai ser bem diferente daquele que o torcedor está acostumado a ver.

Diante dos colorados, o tricolor tem pelo menos três desfalques certos. Além de Gregore e Artur, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Élber foi vetado na manhã desta segunda-feira e não embarca com o time para Porto Alegre.

Élber foi substituído durante o empate por 0x0 com o Ceará, no último sábado (8), no Castelão, em Fortaleza, por conta de dores na região posterior da coxa. Na manhã desta segunda-feira ele fez tratamento, mas acabou vetado.

Enquanto o camisa 7 está vetado, o atacante Gilberto está de volta. Fora dos dois últimos jogos do Bahia por causa de um incômodo muscular, ele viajou com a delegação no final da tarde, embora mais cedo tenha treinado apenas na academia.

Reapresentação

Depois de ficar no 0x0 com o Ceará, o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta segunda-feira, no Fazendão. Só os reservas foram para o campo e realizaram uma atividade com bola sob o comando de Roger Machado. A novidade foi a presença do volante Yuri, que estava atuando pelo time de transição no Brasileiro de Aspirantes. Já os titulares ficaram na academia e fisioterapia.

Na terça-feira (11), o elenco fará o último trabalho antes do jogo, no CT do Grêmio. A partida contra o Internacional vai marcar a pausa do Bahia no Brasileirão. Por conta da Copa América, o tricolor só voltará a atuar em julho, após o torneio continental.