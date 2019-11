Bahia perde Gregore e Ronaldo para duelo contra o Cruzeiro

O Bahia ganhou duas baixas importantes para o duelo contra o Cruzeiro, no próximo domingo (3), às 19h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Titular absoluto do tricolor, o volante Gregore levou o terceiro amarelo durante o confronto com o Santos, na Vila Belmiro, e vai cumprir suspensão.

Reserva imediato, Ronaldo, que entrou no segundo tempo, também levou o terceiro amarelo e está fora do duelo. Com os desfalques, Roger Machado conta apenas com Edson, jogador do time de transição e que frequentemente é relacionado para os jogos da equipe principal.

No elenco, o tricolor tem ainda Elton, mas o volante passou por uma cirurgia no joelho e segue em recuperação, sem condições de entrar em campo contra o time mineiro.