Bahia perde Juninho Capixaba para confronto com o Atlético-MG

Depois de perder para o Atlético-GO e se complicar na luta contra o rebaixamento, o Bahia agora mira o confronto com o Atlético-MG, na próxima quinta-feira (2), na Fonte Nova, em mais uma tentativa de se afastar do Z4.

Para a partida, o técnico Guto Ferreira vai ser forçado a mudar o time. Titular absoluto desde a chegada do treinador ao Bahia, Juninho Capixaba recebeu o cartão vermelho e vai cumprir suspensão, desfalcando a equipe.

Sem Capixaba, a tendência é a de que Rossi volte a ganhar chance entre os titulares. Ele iniciou a partida contra o Grêmio, quando o Bahia venceu por 3x1, na Fonte Nova, mas voltou a ficar no banco durante a derrota para o Atlético-GO. Outra opção para o setor é o garoto Ronaldo.

Antes de encarar o Atlético-MG, o Bahia vai fazer apenas um treino, marcado para esta quarta-feira (1º), na Fonte Nova. Será nessa atividade que Guto Ferreira definirá o time.

Com 40 pontos, o Bahia está na 16ª colocação do Brasileirão, empatado com o Juventude - o tricolor leva vantagem no número de vitórias. Como o time gaúcho entra em campo nesta terça-feira (30), contra o Red Bull Bragantino, o Esquadrão precisa torcer por uma derrota do alviverde para não entrar na zona de rebaixamento.