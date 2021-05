Bahia perde para Coritiba pela 2ª fase da Copa do Brasil sub-20

O Bahia saiu em desvantagem na segunda fase da Copa do Brasil sub-20. Na tarde desta quarta-feira (5), a equipe perdeu para o Coritiba por 1x0, no Estádio Couto Pereira, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. O único gol da partida foi marcado pelo meia Bernardo, aos 26 minutos do primeiro tempo.

A volta está marcada para a próxima segunda-feira (10), às 15h, em Pituaçu. O classificado enfrenta Atlético-MG ou Galvez na terceira fase da Copa do Brasil sub-20.

O gol fora de casa não é critério de desempate no torneio. Assim, o Esquadrãozinho precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar direto. Caso o Bahia ganhe um gol de diferença, independente do placar, leva a decisão aos pênaltis.

Nesta quarta-feira (5), o time do técnico Eduardo Guadagnucci atuou com Vinícius Fávero (César); André, Lucimário, Gabriel e Ryan; Miquéias, Domingos (João Vitor) e Hiago (Luan); Everton (Robert), Gregory (Walace Rander) e Vincius Almeida (Alexiel).