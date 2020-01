Bahia perde para o Fluminense em jogo-treino na Cidade Tricolor

Depois de dez dias de pré-temporada, o elenco do Bahia teve o seu primeiro desafio. Na tarde desta quinta-feira (16), o tricolor fez um jogo-treino contra o Fluminense de Feira, no CT Evaristo de Macedo.

O time do interior venceu a atividade por 1x0. O único da partida foi marcado por Rafael Granja. Durante o jogo, o técnico Roger Machado colocou em campo a mesma escalação do treino realizado na quarta-feira (15).

O Bahia formou com: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Zeca; Gregore, Flávio e Daniel; Élber, Gilberto e Clayson.

Já no segundo tempo o time foi todo modificado e atuou com: Anderson, Nino Paraíba, Ernando, Wanderson e Juninho Capixaba; Ronaldo, Jadson e Arthur Rezende; Régis, Fernandão e Fessin.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta sexta-feira (17), na Cidade Tricolor. A estreia do time principal na temporada será no dia 25, um sábado, às 16h, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife.