Bahia perde Rossi, mas ganha reforços para enfrentar o Fortaleza

O último compromisso do Bahia em 2021 também vai ser o mais decisivo para o clube na temporada. Na próxima quinta-feira (9), o tricolor encara o Fortaleza, às 21h30, na Arena Castelão, no jogo que vai definir o futuro do clube no Campeonato Brasileiro.

O Esquadrão ainda aguarda o complemento da 37ª rodada, que acontece na noite desta segunda-feira (6), para saber como exatidão o que vai precisar fazer para se manter na primeira divisão, mas o técnico Guto Ferreira já sabe que vai ter problemas para montar o time que entra em campo na capital cearense.

Um dos destaques do tricolor em 2021, o atacante Rossi foi expulso durante a vitória sobre o Fluminense, por 2x0, no último domingo (5), na Fonte Nova. Sem o camisa 7, a tendência é a de que Juninho Capixaba volte ao time titular e forme o trio de ataque ao lado de Raí Nascimento e Gilberto.

Por outro lado, Guto vai ganhar dois reforços importantes. Após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Lucas Mugni e Daniel voltam a ficar à disposição do treinador. O argentino é titular absoluto do Esquadrão e deve entrar no lugar de Edson.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta segunda-feira (6), quando inicia a preparação para o jogo contra o Fortaleza. O time baiano terá três dias de trabalho antes do confronto decisivo