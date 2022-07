Bahia perde zagueiro para enfrentar o Cruzeiro; volante e atacante são dúvidas 

O Bahia vai ter problemas para montar o time que encara o Cruzeiro, sábado (23), às 16h, no Mineirão, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Durante o empate com o CRB, por 1x1, na Fonte Nova, o zagueiro Ignácio recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Entre as opções para o setor, o técnico Enderson Moreira tem à disposição os zagueiros Didi e Zé Vitor. Nos últimos jogos, o Esquadrão adotou o sistema com três defensores. Além de Ignácio, Gabriel Xavier e Luiz Otávio fazem parte do time titular.

O tricolor pode sofrer outras baixas. O volante Patrick deixou o campo com dor na coxa. Durante a partida, ele chegou a fazer um sinal como se tivesse sentido uma lesão muscular. Ele vai passar por exame de imagem para saber a situação.

Outro que vai ser avaliado é o atacante Marco Antônio. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o CRB, e também se queixou de dor na coxa. De acordo com o médico do Bahia, o problema não é na mesma região que afastou o jogador dos campos por quase um mês e meio.

Quem volta a ficar à disposição do treinador é o volante Djalma. Ele cumpriu suspensão na última rodada e agora está liberado para encarar o time mineiro.