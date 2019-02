Bahia precisa vencer o Liverpool para avançar na Sul-Americana

Eficiência. Essa é a palavra de ordem para o Bahia no jogo dessa quinta-feira (21), contra o Liverpool, pela Copa Sul-Americana. O confronto de volta, válido pela primeira fase do torneio, acontece às 19h15, no estádio Luis Franzini, em Montevidéu, no Uruguai. “A gente precisa ser mais eficiente. É construir e fazer com que essas chances possam ser transformadas em gol”, determinou o técnico Enderson Moreira. O CORREIO transmite a partida ao vivo aqui no site Correio24horas.

O caminho do gol é o único para tornar viável a classificação tricolor à segunda fase da competição continental. O Bahia precisa vencer a partida, após a derrota por 1x0 na Fonte Nova, amargada no último dia 7. Qualquer triunfo é suficiente desde que não se repita o placar do jogo de ida. Se isso ocorrer, a vaga será decidida nos pênaltis.

“A gente sabe que será um jogo extremamente difícil. O Liverpool é uma equipe muito competitiva. Nos trouxe muitas dificuldades no jogo em Salvador (...). É uma equipe que dá poucas oportunidades para os adversários, tem muita humildade para marcar e marca com muita intensidade”, analisou Enderson Moreira. Caso o Bahia avance, terá o adversário da segunda fase definido por sorteio.

Apesar de sinalizar as dificuldades que o Bahia terá nessa quinta, Enderson Moreira garante que o time está preparado para a decisão diante do Liverpool. “Nós chegamos confiantes, preparados, mas sabendo que é um jogo extremamente difícil, que precisamos ter muita concentração. Qualquer lance pode ser decisivo, mas a gente vem aqui pra poder buscar esse triunfo e a nossa classificação”, vibrou o treinador.

“Estamos preparados pra isso, pra fazer grandes jogos, decisivos. Que a gente possa transformar boas atuações em resultado. É isso que tem nos faltado em alguns momentos”, avaliou.

Essa será a terceira partida fora de casa seguida. Após empatar em 2x2 com o Rio Branco, do Acre, na Arena Floresta, no último dia 13, e garantir vaga na Copa do Brasil, o Bahia entrou em campo no domingo (17) pelo Campeonato Baiano e venceu o Vitória da Conquista por 3x1, no estádio Lomanto Júnior. O triunfo foi conquistado com o time reserva e comandado pelo auxiliar técnico Cláudio Prates. Os titulares foram poupados e seguiram em Salvador sendo preparados por Enderson Moreira para o jogo decisivo contra o Liverpool.

NOVAS PEÇAS

O Bahia vai a campo com força total e será reforçado pelo meia Ramires. Revelação da temporada passada, o prata da casa vai vestir a camisa azul, vermelha e branca pela primeira vez na temporada. Ele retornou ao Fazendão na semana passada, após defender a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.

Testado durante essa semana entre os titulares, Ramires não deve ser a única novidade no time. Sem render o esperado, Guilherme deve ficar como opção no banco de reservas e dar lugar a Shaylon. Artilheiro do Bahia na temporada, com oito gols, Gilberto será o único homem de referência no ataque. Se recuperando de contusão, os atacantes Fernandão e Rogério não viajaram. Arthur Caíke não está inscrito na competição.

A delegação tricolor chegou a Montevidéu na quarta-feira (20) pela manhã e durante à tarde encerrou a preparação com um treino no estádio Saroldi, do River Plate local. “É uma partida muito importante, é uma classificação que é esperada por todos nós. A gente quer muito classificar. Sabíamos desde o início que é uma competição muito difícil, não se pode vacilar. (...) Espero que a gente possa, acima de tudo, fazer um grande jogo”, projetou Enderson Moreira.

Contra o Liverpool, o Bahia deve ir a campo com: Douglas, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore e Douglas Augusto; Artur, Shaylon e Ramires; Gilberto.