Bahia pressiona, mas peca no ataque e só empata com Azuriz na Copa do Brasil

A estreia do Bahia na Copa do Brasil não foi do jeito que os tricolores esperavam. O Esquadrão pressionou muito o Azuriz-PR, na noite desta terça-feira (19), mas não passou de um empate por 0x0, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da terceira fase do torneio.

Com o resultado, o Esquadrão vai ter que vencer o time paranaense, fora de casa, se quiser ficar com a vaga nas oitavas de final da competição. Novo empate leva o duelo para os pênaltis.

Como o jogo da volta na Copa do Brasil será apenas no dia 10 de maio, o Esquadrão agora volta a focar na Série B. Nesta sexta-feira (22), a equipe encara o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 3ª rodada do Brasileirão.

FALTOU PONTARIA

Ainda sem poder contar com o centroavante Rodallega, Guto Ferreira repetiu a escalação que venceu o Náutico, na última sexta-feira, pela Série B, apostando na velocidade do trio de ataque formado por Raí, Marco Antônio e Vitor Jacaré.

Empurrado pela torcida que compareceu em bom número, o Bahia começou o jogo partindo para o ataque. O primeiro gol poderia ter saído logo aos seis minutos. Na cobrança de escanteio, Patrick mandou de cabeça, o goleiro deu rebote, mas Vitor Jacaré não conseguiu finalizar e perdeu grande chance.

Com mais posse de bola, o Esquadrão empurrava o Azuriz no campo de defesa, mas tinha certa dificuldade para furar o bloqueio montado pelo time paranaense. O tricolor então passou a arriscar de fora da área. O chute de Raí passou tirando tinta da trave.

Aos 29 minutos minutos, foi a vez de Daniel mandar de longe e obrigou o goleiro Caio a fazer boa defesa. Instantes depois, Raí soltou uma bomba e chegou a arrancar gritos da torcida, mas a bola foi para fora.

Depois de se defender durante boa parte do jogo, só aos 38 minutos o Azuriz conseguiu levar perigo. O Azulão conseguiu encaixar o contra-ataque, mas Edson Carioca não pegou bem na bola e mandou para fora. Antes do fim da primeira etapa, o Bahia ainda tentou em uma cabeçada de Jacaré, mas os dois times foram para o intervalo sem balançar as redes.

FICOU NO QUASE

Na tentativa de mudar a eficiência do ataque, o Bahia voltou para o segundo tempo com Matheus Davó no lugar de Raí. O camisa 88 passou a ser o homem de referência do Esquadrão enquanto Jacaré foi deslocado para a ponta direita. O tricolor seguiu pressionando, mas com a mesma dificuldade para criar chances claras.

Aos oito minutos, Guto Ferreira precisou fazer a segunda mudança. Douglas Borel machucou o joelho e deu lugar para Jonathan. O tricolor quase ficou em vantagem quando conseguiu encaixar o contra-ataque. Matheus Davó ia saindo de cara com o gol, mas perdeu a disputa para Salazar e ficou caído dentro da área. Os jogadores chegaram a pedir pênalti, mas a arbitragem mandou seguir.

Aos poucos, o Azuriz foi se soltando e ocupando um pouco mais do campo de ataque. Enquanto isso, a torcida começou a ficar impaciente na arquibancada com a falta de criatividade do Esquadrão.

Nos minutos finais, o Bahia continuou martelando no ataque, mas o tempo foi passando, o gol não saiu e a partida terminou mesmo empatada em 0x0.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0x0 Azuriz - Copa do Brasil (terceira fase: ida)

Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel (Jonathan), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick (Lucas Falcão), Rezende e Daniel; Raí (Matheus Davó), Jacaré (Marcelo Ryan) e Marco Antônio (Ronaldo). Técnico: Guto Ferreira.

Azuriz: Caio, Igor Bosel, Salazar, Vinícius Guarapuava e Jamerson; Fábio, Wenderson e Fabrício Oya (Natan); Edson (Lucas Vieira), JP (Rone) e Berguinho (Wellisson). Técnico: Fabiano Daitx.

Local: Fonte Nova

Cartão amarelo: Ignácio e Guto Ferreira (Bahia); Salazar, Vinícius Guarapuava, Caio e Igor Bosel (Azuriz)

Público: 12.392 torcedores

Arbitragem: Douglas Marques das Flores, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira (trio de São Paulo)