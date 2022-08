Bahia prorroga inscrições para concurso de 2.113 vagas para professores

As inscrições para o concurso público da Secretaria da Educação, que oferta 2.113 vagas para professores e coordenadores pedagógicos, serão prorrogadas até o dia 5 de setembro. Os candidatos podem realizar o procedimento no site da organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Novas inscrições poderão ser realizadas até as 14h da próxima segunda-feira, horário de Brasília. O dia 5 de setembro também é o prazo limite para pagamento da taxa, no valor de R$ 140, o que deve ser feito dentro do expediente bancário. Será considerada válida uma inscrição por CPF, desde que sejam apresentadas informações verídicas e que o boleto esteja quitado.

No ato de inscrição, é essencial que os candidatos informem o código do cargo/disciplina, o Núcleo Territorial de Educação (NTE) pretendido e a cidade para realização das provas. Quem concorrer às vagas para coordenador pedagógico de Escolas Indígenas precisam também informar nome da escola, do município e etnia, de acordo com os Anexos III e IV do edital.

O resultado final do concurso, bem como de todas as suas etapas e informações complementares, serão divulgados no site da FCC e também no Portal do Servidor. Há reserva de 5% das vagas destinadas a candidatos deficientes e 30% para aqueles que se autodeclararem negros. O concurso terá validade de um ano, podendo se prorrogado apenas uma vez, por igual período. Outras informações deverão ser consultadas no edital.