Bahia protagoniza cena da mineração no país

A Bahia se destaca no cenário nacional e internacional quando o assunto é mineração. O estado é o maior produtor de cromo no país e participa da cadeia de fabricação dos aços inoxidáveis brasileiros, conta com a maior extração de magnesita das Américas e tem a maior mina de diamantes e a principal produção de talco da América Latina, além de ser o único a extrair vanádio nas Américas, colocando o estado como um dos mais competitivos do mundo no fornecimento do minério.

Colecionando números que impressionam, há três anos o setor de mineração baiano tem no Sindicato das Indústrias Extrativas de Minerais Metálicos, Metais Nobres e Preciosos e Magnesita no Estado da Bahia (SINDIMIBA) um local para estudos e coordenação da atividade. O sindicato começou em 2016 e quer ser uma representação legal do setor nas relações com os diversos níveis da sociedade. O grupo é formado por mineradoras de cobre, cromo, diamante, ferro, magnesita, níquel, ouro, talco e vanádio.

Onze empresas são associadas ao sindicato: Atlantik Nickel, Bamin, Ferbasa, Imi Fabi Talco, Leagold, Lipari Mineração, Mineração Caraíba, Pedra Cinza Mineração, RHI Magnesita, Vanádio de Maracás e Yamana Gold. Mas o número de mineradoras em atividade na Bahia é superior ao de associadas.

A Ferbasa exerce atividades nas áreas de mineração, metalurgia, florestas e energia renovável (Foto: Humberto Siciliano/divulgação)

Presidente do SINDIMIBA e diretor da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Paulo Misk conta que são 535 mineradoras em 221 municípios, atuando no fortalecimento da economia do estado e desses municípios: “Esse impacto da mineração é bastante representativo na medida que ela não só produz esses materiais, mas gera quantidade de empregos, compras locais, que favorecem a economia da Bahia. A maioria das cidades em que as mineradoras atuam são carentes. O desenvolvimento tem dificuldade de chegar e a mineração chega lá e gera empregos”.

Empregos

Segundo dados do IBGE de 2017, mais de 14.800 empregos foram gerados na Bahia pelo setor. A atividade garantiu o incremento na arrecadação fiscal via ICMS de mais de R$ 116 milhões no último ano. Na arrecadação dos municípios que sediam as mineradoras, o número é superior a R$ 30 milhões, e para o estado supera R$ 12 milhões através da CFEM em 2018. Também no ano passado foram comercializados mais de R$ 3,2 bilhões, com mais de U$ 939 milhões movimentados em exportações desses minérios.

“Desse total comercializado, a empresa tem um lucro entre 10% e 15%. O resto é usado para pagar funcionários, compra de insumos, o que movimenta a economia na região. Entra aí o Comércio, a Indústria, serviços variados. Isso tudo é impactado”, explica Misk. O SINDIMIBA revela ainda que a Bahia tem de mais de 2 milhões de toneladas de 52 diferentes minérios extraídos por ano e mais de 75% das compras de produtos e contratação de serviços é feita no próprio estado.

Leagold: a mina de ouro está no distrito de mineração de Maria Preta (Ulisses Dumas/divulgação)

Diretor administrativo do sindicato e diretor de operações da Mineração Caraíba, Manoel Valério reforça o discurso de um estado promissor no cenário da mineração. Ele conta que a mineradora que dirige beneficia direta e indiretamente cinco municípios: Juazeiro, Curaçá, Jaguarari, Uauá e Andorinha.

“A Caraíba gera quase 3 mil empregos diretos de moradores da região. Além disso, temos uma adutora que atravessa a localidade e beneficia mais ou menos 100 mil pessoas, impactando positivamente também outros serviços que não só a indústria de mineração. Consumimos 20% dessa água e o resto, 80%, é distribuída pelas comunidades da região”.

Protagonismo

Aproximadamente 95% das reservas de cromita do Brasil encontra-se na Bahia - mais uma evidência do protagonismo do estado no setor. Wanderley Lins, vice-presidente do SINDIMIBA e diretor de mineração na Ferbasa, conta que a companhia comercializou, em 2018, cerca de 140 mil toneladas de ligas de cromo para os mercados interno e externo, mantendo cerca de 4 mil postos de trabalhos em todas as unidades, priorizando a contratação local.

“A Bahia possui uma vocação natural para a mineração devido às suas riquezas minerais. Isso favorece muito a atividade no estado pela possibilidade de longevidade dos negócios, pelos investimentos na extração e nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, mas, sobretudo, pela capacidade de atendimento dos mercados interno e externo com a comercialização de produtos com alto padrão de qualidade”, diz Wanderley.

Mineração Caraíba: mina de cobre fica em Jaguarari (Foto: Humberto Siciliano)

Outra evidência do protagonismo baiano no cenário nacional é o fato de que, em uma escala de produção mineral, a Bahia fica atrás apenas de Minas Gerais e Pará. Esse é um dado revelado pelo diretor financeiro do SINDIMIBA, Pedro Leite, que dirige a RHI Magnesita (a Bahia tem a maior reserva do minério no mundo fora da China). O caráter moderno e sustentável da atividade no estado ganha destaque em seu discurso: “A Bahia tem grandes áreas de preservação asseguradas pelas mineradoras, geração de empregos formais e renda, além de investimentos sociais consistentes que refletem em mais cultura e educação para as cidades”.

Sustentabilidade

Quando o tema é sustentabilidade, o setor reconhece que vive um momento de crise de imagem, o que, segundo Manoel Valério, pode ser creditado a uma associação que as pessoas ainda fazem com o garimpo, como algo que só degrada o meio ambiente. Assim como os demais membros do sindicato, ele defende a importância de melhorar a imagem que o público tem, através de uma comunicação que acabe com a desinformação.

“A mineração gera impactos em uma área específica, mas os órgãos ambientais fazem um trabalho muito sério e a gente mostra para eles a viabilidade dos empreendimentos, como vai se desenvolver. Não é algo desordenado, nós temos obrigações para atender e atuar dentro da legislação”.

RHI Magnesita: mina de magnesita está em Brumado (BA) (Foto: Ulisses Dumas)

Neste sentido, o SINDIMIBA tem o projeto de melhoria desta imagem através da criação e promoção de vídeos com temáticas como minérios produzidos na Bahia pelas mineradoras associadas, uso consciente da água, preservação e recuperação ambiental, projetos sociais e impacto positivo da mineração na região e na comunidade.

Para Paulo Misk, uma comunicação transparente é o caminho para equacionar o problema: “A gente fez um seminário na FIEB este ano falando da situação das barragens na Bahia, a segurança, os projetos. Eu vejo uma atuação muito responsável das empresas na Bahia. A Ferbasa, por exemplo, faz um trabalho de apoio financeiro de escolas. A Caraíba fornece água para municípios na região. A Vanádio tem projetos de incentivo ao esporte na cidade. A gente quer comunicar com transparência os impactos positivos da atividade”.





COMO ATUA CADA MINERADORA

Atlantic Nickel: É uma empresa que concentra as suas operações em uma das maiores minas de níquel sulfetado a céu aberto do mundo e produz concentrado de níquel. A Mina Santa Rita está localizada em Itagibá (BA). Investe em iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do território com a aplicação de ações e normas ligadas à saúde, segurança, gestão ambiental e social.

Bamin: Atua na extração do minério de ferro da mina Pedra de Ferro, localizada na região de Caetité, e depois leva até o Porto Sul, em Ilhéus, pela FIOL (Ferrovia de Integração Oeste-Leste) para de lá seguir para o mundo. A empresa conta que tem o compromisso de contratar pelo menos 60% da mão de obra local.

Ferbasa: Exerce atividades nas áreas de mineração, metalurgia, florestas e energia renovável. A empresa mantém o Sistema Integrado de Gestão Ambiental, Saúde e Segurança certificado nas normas OHSAS 18.001 e ISO 14.001, para fortalecer a segurança e proteção dos colaboradores e do meio ambiente. Entre as certificações, estão ainda a ISO 9001. Dados divulgados pela empresa apontam para o benefício anual de até 65 mil pessoas, com projetos realizados nas localidades situadas no entorno da Companhia.

Imi Fabi Talco: A companhia atua na produção de talco. A rede operacional produz e distribui produtos industriais de talco e faz negócios com uma variedade de clientes em diferentes setores - incluindo plástico, papel, tintas e enchimentos, ração animal, revestimentos prediais, cerâmicas, produtos farmacêuticos e muito mais. Na Bahia, a mina está localizada na cidade de Brumado.

Leagold (FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL- FBDM): A mina está localizada dentro do distrito de mineração de Maria Preta (BA). Cobre aproximadamente 63.400 ha e é acessível por via aérea e rodoviária. A FBDM trabalha com as comunidades ao redor de sua operação, com abrangência nos municípios de Barrocas, Biritinga e Teofilândia/BA.

Lipari Mineração: Possui e opera a Mina de Diamantes Braúna, situada em Nordestina (BA). A Mina Braúna é a primeira de diamantes da América do Sul, desenvolvida a partir de um depósito de kimberlito, a rocha fonte primária de diamante. A Companhia emprega direta e indiretamente mais de 300 pessoas, a maioria proveniente de Nordestina e comunidades vizinhas.

Mineração Caraíba: Está presente na região há mais de 40 anos e mantém uma equipe especializada à frente das ações sociais, com contato direto com as comunidades, realizando cursos e seminários para a implantação de programas, projetos e ações focados no desenvolvimento local, buscando a desvinculação da dependência da MCSA.

Pedra Cinza Mineração - PCM: A estatal CBPM concedeu à empresa PCM a exploração de minérios de zinco, chumbo e fosfato na região de Irecê e Lapão, a 500 quilômetros de Salvador (BA). A PCM pertence ao Eurasian Resource Group, mesmo controlador da Bahia Mineração (Bamin).

RHI Magnesita: Líder global em produtos refratários, sistemas e soluções, indispensáveis para processos industriais de alta temperatura que excedam 1.200 ° C em diversos setores industriais, incluindo aço, cimento, metais não-ferrosos e vidro. Tem três complexos minerários no estado (em Brumado e Santaluz) e duas usinas de beneficiamento. Em 2019, investiu mais de R$ 2 milhões em projetos sociais beneficiando cerca de 6 mil pessoas nas duas localidades.

Vanádio de Maracas: A Largo Resources Ltda é uma empresa mineral estratégica focada na produção de flocos de vanádio, flocos de vanádio de alta pureza e pó de vanádio de alta pureza na Mina Menchen Maracás, localizada na Bahia. Única mina de vanádio das Américas.

Yamana Gold: Produtora de metais preciosos sediada no Canadá, com significativa produção de ouro e prata, propriedades de estágio de desenvolvimento, propriedades de exploração e posições de terra em todas as Américas, incluindo Canadá, Brasil, Chile e Argentina.

