Bahia protesta após gol anulado pelo VAR: ‘Da vergonha para o escândalo’

O gol de Gilberto anulado após revisão polêmica do árbitro de vídeo, durante a derrota por 2x1 para o Grêmio nesta quarta-feira (6), fez o Bahia protestar de maneira dura após o jogo em Porto Alegre.

Em postagem feita no Twitter, o clube juntou imagens do lance e, junto com elas, afirmou que “a arbitragem brasileira vai saindo da vergonha para o escândalo”.

O protesto completo diz o seguinte: “Em outubro, a Comissão de Arbitragem admitiu erro na utilização do VAR em um lance de impedimento. Hoje, mais uma vez, gol anulado com frame errado, linhas horizontais sobrepostas e linhas verticais equivocadas. A arbitragem brasileira vai saindo da vergonha para o escândalo”.

A arbitragem brasileira vai saindo da vergonha para o escândalo.

O técnico Dado Cavalcanti também criticou a decisão do árbitro de vídeo Caio Max Viana em anular o gol marcado pelo camisa 9 no primeiro tempo, quando a partida estava 1x0 para o time da casa. Segundo o treinador, o detalhe da anulação prejudicou a atuação do Bahia.

“Se faz necessário vir na (entrevista) coletiva e comentar sobre a arbitragem. Fiquei surpreso ao saber do gol anulado. Penso que em uma condição de um VAR, que é um investimento da CBF, e a gente conta com toda segurança de que os jogos não sejam decididos na interpretação ou erro humano. Nós não entendemos ainda todo o contexto que gerou o lance. Não queremos vantagem na utilização do VAR, mas ao meu modo de ver, e das pessoas que estavam ao meu lado, o lance do Gilberto foi normal. Não entendemos que Gilberto estava à frente”, disse Dado.