Bahia realiza pesquisa sobre impactos da pandemia no turismo em 2021  

A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur) realiza, pelo segundo ano consecutivo, uma pesquisa direcionada a guias de turismo, investidores com projetos em planejamento ou em fase de implantação e empresas do setor, a exemplo de meios de hospedagem, agências, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, bares e restaurantes. A proposta é mensurar os impactos da pandemia da Covid-19 no setor.

Realizada até o próximo dia 24 de julho, a pesquisa vai identificar as perspectivas dos empresários, profissionais e investidores para o ano de 2021, além de possibilitar o comparativo dos cenários do turismo baiano no primeiro e no segundo ano da pandemia.

“As pesquisas vão subsidiar o desenvolvimento de ações estratégicas para que o turismo na Bahia, que é indutor de desenvolvimento e gerador de emprego e renda, volte a crescer”, explica o secretário Maurício Bacelar. Os dados também deverão subsidiar o grupo de trabalho constituído pela Setur com representantes do poder público e iniciativa privada na última semana, a fim de proporcionar uma efetiva retomada das atividades turísticas no estado, seguindo os critérios de prevenção e combate ao novo coronavírus.

Para participar da pesquisa é preciso que guias de turismo e empresas do segmento estejam em situação regular no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo (Cadastur). A amostra será constituída por cerca de 400 questionários, sendo 302 voltados para empresariado do setor turístico, 70 para guias e 21 investidores das 13 zonas turísticas da Bahia.

A Setur já iniciou contatos telefônicos com o público-alvo e está disponibilizando os questionários - personalizados de acordo com a área de atuação - em formato digital (Microsoft Forms) por e-mail. A previsão é de que os resultados sejam divulgados no final de agosto, no Observatório do Turismo da Bahia (www.observatorio.turismo.ba.gov.br