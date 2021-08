Bahia recebe 126 mil seringas para aplicação de vacina da Pfizer

Chegaram as 126 mil seringas para aplicação do imunizante Pfizer que estavam com entrega atrasada pelo Ministério da Saúde à Bahia. A confirmação do desembarque foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que também informou que o material está sendo distribuído para as regionais de saúde antes de serem encaminhadas ao município.

Havia o risco de atrasar a aplicação de doses da vacina. A secretária interina da Saúde da Bahia, Tereza Paim, afirmou que a entrega do último lote não incluiu o insumo.

A Pfizer usa uma seringa específica, de 1mL, diferente das outras vacinas aprovadas no Brasil (CoronaVac, Janssen e AstraZeneca), que utilizam seringa de 3mL. No caso dessas duas últimas, o volume de vacina aplicado é de 0,5mL enquanto a dose da Pdizer tem 0,3mL.

A Sesab explicou ao CORREIO que o insumo é enviado de modo fracionado pelo Ministério da Saúde, que adquire na Índia. Na medida que ele vai enviando novas remessas de vacina, também envia novos lotes de seringas.