Bahia recebe 35 veículos para ações de proteção de crianças e adolescentes

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, e o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, realizaram a entrega de 35 veículos para 34 municípios da Bahia, destinados ao apoio das ações de proteção de crianças e adolescentes e da promoção da igualdade racial nas regiões. A cerimônia de entrega aconteceu no auditório do Senai Cimatec, em Salvador, nesta quarta-feira (08).

A ação faz parte do Programa de Equipagem e Modernização da Infraestrutura dos Órgãos, das Entidades e das Instâncias Colegiadas de Promoção e de Defesa dos Direitos Humanos (Pró-DH), que irá entregar 854 carros em todo o país até o final de 2022.

Sete veículos foram direcionados para o programa Alimenta Brasil e entregues aos municípios de Aracatu, Laje, Mucugê, Nova Canaã, Santa Bárbara, Serrinha e Vitória da Conquista. Dois veículos foram entregues para a promoção da Igualdade Racial, um para Camaçari e outro para Salvador.

Os demais automóveis foram entregues aos municípios de Aiquara, Guararema, Érico Cardoso, Feira de Santana, Tanhaçu, Tamari, Jiquiriçá, Lajedão, Maracás, Mascote, Morro do Chapéu, Riacho de Santana, Santa Luzia, Santo Amaro, Serra Dourada, Teixeira de Freitas, Ubaíra, Santa Cruz da Vitória, Umburanas, Vitória da Conquista, Teofilândia, Arataca e Apuarema, para auxiliar o trabalho dos agentes do conselho tutelar da Bahia.

Um representante da prefeitura de cada local esteve presente para receber as chaves dos carros de modelos Fiat Cronos e Fiat Pulse. O investimento foi de R$ 3 milhões.

“Terminamos há pouco o mês do Maio Laranja, para quem não sabe, é o mês de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e nada nos alegra mais do que fortalecer aquele que é um dos principais órgãos do sistema de garantia de direitos das nossas crianças”, comentou Cristiane Britto sobre a importância da distribuição dos veículos.

De acordo com Ronaldo Bento, o principal objetivo da entrega é fomentar a agricultura familiar. “Entregamos os veículos para o fortalecimento da agricultura familiar, pois sabemos que o Brasil é um país com propensão à produção do agronegócio, produzindo um a cada cinco pratos de alimentos consumidos no mundo. Isso tudo com responsabilidade ambiental preservando mais de 60% da nossa mata nativa", destaca o ministro.

Além do ministro da Cidadania e da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, estiveram presentes os deputados federais João Roma (PL) e Márcio Marinho (PRB), a deputada estadual Talita Oliveira (PRB), o Seretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha e Ezequiel Roque, titular da Secretário Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

