Bahia recebe doação de quatro respiradores e 50 mil máscaras

A Bahia receberá quatro respiradores mecânicos e 50 mil máscaras faciais doadas pela Bracell Bahia. Os equipamentos serão distribuídos nos municípios de Alagoinhas, que receberá duas unidades, Catu e Esplanada.

O anúncio foi feito pela empresa nesta sexta-feira (17), durante uma videoconferência. O encontro virtual teve a participação dos secretários estaduais da Saúde e do Planejamento, Fábio Vilas-Boas e Walter Pinheiro, respectivamente, além do diretor-geral da Bracell Bahia, Guilherme Araújo. Os prefeitos de Alagoinhas, Joaquim Neto, de Catu, Geranilson Dantas, e Esplanada, Francisco da Cruz, também estiveram presentes.

De acordo com Fábio Vilas-Boas, a doação será de grande utilidade, já que a ausência do equipamento é uma das maiores preocupações no enfrentamento ao coronavírus. “Esses quatro respiradores vão ser muito importantes nesses municípios. Muito obrigado em nome do povo da Bahia”, agradeceu.

Já Guilherme Araújo comentou com alegria sobre a possibilidade da empresa ajudar neste momento de pandemia. “Fizemos todos os esforços necessários para trazer esses respiradores, e, para nós, é um orgulho e muito bom ouvir que estamos contribuindo no combate ao coronavírus”, afirmou.

A doação chega em boa hora. No próximo dia 29, a prefeitura de Alagoinhas vai inaugurar um centro de referência de atendimento a pacientes com a covid-19. "Serão 13 leitos. É muito importante para nós termos essa retaguarda, pois somos referência para outros 18 municípios da região. Esse gesto da Bracell pode ser feito por outras empresas”, disse Joaquim Neto.

Essa não é a primeira vez que a Bracell faz doações para a Bahia. Há duas semanas, a empresa doou protetores faciais, água sanitária, panos e pares de luvas, que foram distribuídos em municípios do Litoral Norte e Agreste e à Polícia Civil.