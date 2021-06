Bahia recebe hoje novo lote de 201.240 doses da Pfizer, o maior até agora

Hoje (17), desembarcam na Bahia 201.240 doses do imunizante da Pfizer e, amanhã, receberemos 143.400 da Coronavac. Elas serão enviadas para as regionais de saúde e distribuídas,para que possamos seguir com o vacinação em todo Estado. Na gestão @costa_rui, ninguém ficará para trás