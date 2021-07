Bahia recebe lote com mais 111 mil doses da vacina da Pfizer

A Bahia recebeu, no começo da noite desta quinta (8), um lote com 111.150 doses do imunizante da Pfizer. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), os imunizantes da Pfizer/BioNTech serão destinados para a primeira aplicação.

Já nesta sexta (9), está prevista a chegada de 61.800 doses da Coronavac. Esse lote será dividido com metade para a primeira aplicação e as demais para o complemento do esquema vacinal.



#VemVacina Avisa que é ela! Mais 111.150 doses de vacinas da Pfizer desembarcaram, em nosso estado, no final da tarde de hoje. pic.twitter.com/P1QFZ42cLe — Saúde Bahia (@saudegovba) July 8, 2021

As doses devem começar a ser enviados para as regionais de saúde nessa sexta-feira, de onde serão encaminhadas para os municípios em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado.Eles serão remetidos, exclusivamente, aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que é uma instância deliberativa da saúde e reúne representantes dos 417 municípios e o Estado.Com as cargas desta quinta-feira e sexta-feira, a Bahia chegará ao total de 9.333.930 doses de vacinas recebidas, sendo 3.422.000 da Coronavac, 4.698.900 da AstraZeneca/Oxford, 958.230 da Pfizer e 254.800 da Janssen.