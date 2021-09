Bahia recebe maior evento de implantes hormonais do país

A 6ª edição do Encontro Nacional de Tecnologia em Implantes Hormonais (Enatih), um dos principais eventos científicos da área médica e o único de reposição hormonal do Brasil, será realizada no Resort Iberostar, em Praia do Forte, entre 30 de setembro a 3 de outubro. O evento é promovido pela Elmeco - Implantes Hormonais.

O congresso que foi criado pelo professor Elsimar Coutinho, falecido em agosto do ano passado, fará uma homenagem à memória, trajetória e contribuições do seu fundador à sociedade. “Uma das grandes heranças deixadas por este grande mestre foi o seu DNA inovador, seu espírito visionário e a vontade de transformar vidas através da medicina e da ciência”, afirma a diretora executiva da Elmeco, Patrícia Rudge.

Voltado exclusivamente para médicos prescritores credenciados da Elmeco, o evento contará com uma programação científica de peso e grandes autoridades no assunto, reunindo mais de 350 profissionais do mercado, congressistas e convidados no resort.

Entre os temas que serão abordados estão: Terapia Hormonal e Câncer de Mama, Terapia Hormonal e Sexualidade, Benefícios da TH na Menopausa, Reposição Hormonal e Doenças Cardiovasculares, Rejuvenescimento Íntimo, e muitos outros.

Confira a programação completa:

Serão mesas redondas, palestras, debates de casos médicos e apresentação de estudos clínicos, ministrados por grandes nomes da área de saúde. Os palestrantes vão discutir temas e estudos clínicos sobre os quais o Dr. Elsimar era uma das maiores referências no Brasil e no mundo. Além disso, na ocasião, Patrícia Rudge vai apresentar o plano de expansão da Elmeco, um ano após a partida do seu fundador. O evento vai seguir todos os protocolos de prevenção contra a covid-19 e em todos os dias distribuirá para seus congressistas máscaras e álcool em gel.

Shows de abertura e encerramento

Os participantes também poderão aproveitar momentos de integração muito especiais com os shows de abertura e encerramento, previstos para os dias 30/09, às 21h30 e para o dia 02/10, às 22h, respectivamente, com apresentações especiais dos cantores baianos Daniel Boaventura e Carla Cristina.