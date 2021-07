Bahia recebe mais 182 mil doses de vacinas neste domingo (4)

Uma nova remessa com vacinas contra o novo coronavírus chegou na manhã deste domingo (4), em Salvador. A informação foi divulgada pelo secretário estadual de Saúde, Fábio Villas-Boas, através das redes sociais. São 182.250 doses da Oxford/ AstraZeneca que serão distribuídas para os 417 municípios da Bahia.

#VacinaBahia Na madrugada de hoje recebemos mais 182.250 doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca. As vacinas serão destinadas para os 417 municípios da Bahia, para darmos seguimento ao esquema vacinal. Na gestão do governador @costa_rui, ninguém ficará para trás! pic.twitter.com/dO5DeBwhYE — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) July 4, 2021

Em Salvador, a imunização está em 42 anos. Neste domingo, as equipes do município estão fazendo um mutirão para vacinar o máximo de pessoas possível. Pela manhã, das 8h às 12h, serão vacinadas as pessoas nascidas até 04/01/1979. Pela tarde, 13h às 18h, quem nasceu até 04/07/1979. A aplicação da segunda dose para quem está com data agendada até 7 de julho também será retomada.