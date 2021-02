Bahia recebe mais 186 mil vacinas contra covid-19 e distribui para 30 municípios  

A Bahia recebeu, na noite de ontem (6), 186.200 novas doses da vacina contra o novo coronavírus. Dez aviões e helicópteros da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e da Casa Militar do Governador (CMG) já começaram a distribuição na manhã de hoje (7), às 5h30, para 30 cidades baianas. A expectativa é que em 24 horas todos os 417 municípios tenham recebido o imunizante e já comecem a imunizar idosos acima de 80 anos nesta segunda-feira (8).

O carregamento da Coronavac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantã, em São Paulo, chegou às 21h30 no Aeroporto Internacional de Salvador. Campos de futebol e unidades policiais serão usados por equipes do Grupamento Aéreo (Graer) da PM e da CMG como locais de pouso. A partir daí, viaturas também escoltarão o material por terra até estruturas definidas pelos órgãos de saúde.

É a quarta remessa de vacinas que chega à Bahia, o que totaliza 736.900 doses recebidas, entre a Coronavac e a Oxford/AstraZeneca. O primeiro lote chegou ao estado no dia 18 de janeiro. O total de vacinados até agora é de 282 mil e 18 baianos, de acordo com dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). Até o momento, 80,2% das primeiras doses recebidas foram aplicadas.

186 mil e 200 doses chegaram ao aeroporto de Salvador ontem à noite (6) (Divulgação/Sesab) Expectativa é que todos os municípios da Bahia receberam novas doses até hoje á noite (7) (Divulgação/Sesab) Helicópteros da Polícia Militar da Bahia fazem distribuição das vacinas a municípios baianos (Divulgação/SSP-BA) Transporte começou a ser feito às 5h30 da manhã de hoje (7) (Divulgação/SSP-BA)

Segundo a Sesab, a Bahia é o segundo estado do Brasil em número de imunizados. Apesar de avanços em números absolutos, a vacinação só atingiu 1,86% da população, considerando que o total de habitantes no estado é de 15,13 milhões de pessoas, conforme estimativa de 2014 do Instituto Brasileiro de Geogragia e Estatística (IBGE). Para acompanhar o avanço da imunização, acesse bi.saude.ba.gov.br/vacinacao.

O secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, comemorou a rapidez da distribuição. “Agora ultrapassamos as 736 mil doses do imunizante que, graças aos esforços do governador, chegam com rapidez a todos os municípios e já totalizam mais de 280mil baianos imunizados. Recebemos hoje mais de 186 mil vacinas contra a Covid-19. Temos a expectativa de, em 24 horas, todos os 417 municípios estarem com as novas doses para iniciar a vacinação de idosos acima de 80 anos”, escreveu o secretário, em sua conta no Twitter.

