Bahia recebe nova remessa com 146 mil doses da vacina da Pfizer

A Bahia recebeu, na noite desta terça (8), uma nova remessa com 146.250 doses de vacinas contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech.



O voo trazendo os imunizantes pousou no aeroporto de Salvador por volta das 20h45, e o carregamento será encaminhado para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos – CEADI, de onde será distribuído para os municípios.



Uma nova remessa com 146.250 vacinas contra a Covid-19, da Pfizer/BioNTech, chegou nesta terça-feira (8) à Bahia. O voo trazendo os imunizantes pousou no aeroporto de Salvador por volta das 20h45, e o carregamento será encaminhado para pic.twitter.com/TRvXPLlwAE — Saúde Bahia (@saudegovba) June 9, 2021

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o envio será feito ainda essa semana, e a Bahia tem previsão de receber um novo lote de imunizantes da Astrazeneca/Oxford, na próxima quinta-feira (10).“Como os municípios ainda estão com estoque de imunizantes, temos a possibilidade de fazer este envio junto com a remessa da vacina Astrazeneca/Fiocruz prevista para chegar nos próximos dias”, afirma a coordenadora de imunização do Estado, Vânia Rebouças.Com esta carga, a Bahia chegará ao total de 6.959.400 doses de vacinas recebidas, sendo 3.035.800 da Coronavac, 3.566.750 da AstraZeneca/Oxford e 356.850 da Pfizer/BioNTech.

A Bahia tem 3 milhões 702 mil 880 imunizados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), divulgados nesta terça (8).

De acordo com o órgão, até o momento foram distribuídas 4.232.936 primeiras doses para os municípios. Com os números atuais, o percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 88.4%.