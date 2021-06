Bahia recebe nova remessa com 264 mil doses de vacina contra a covid-19

Um novo lote de vacinas contra a covid-19 chegou na Bahia no final da tarde desta quarta-feira (30). No total, 264.520 doses foram recebidas pela Secretaria Estadual de Saúde. 228.250 doses da Astrazeneca e 36.270 doses da Pfizer.



Através das redes sociais, o secretário de Saúde Fábio Villas Boas fez o anúncio da chegada do novo lote.



#MaisVacinas

Acabam de desembarcar na Bahia 228.250 imunizantes da Astrazeneca e 36.270 doses de imunizantes produzidos pela Pfizer/BioNTech. Ao lado do governador @costa_rui e dos 417 prefeitos da Bahia, nossa população segue sendo imunizada. pic.twitter.com/bmUyexJDav — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) June 30, 2021

A Bahia tem 4 milhões 873 mil 232 imunizados com a primeira dose da vacina contra covid-19 até às 17h desta quarta, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgados no começo da noite.De acordo com o órgão, até o momento foram distribuídas 4.949.236 primeiras doses para os municípios. Com os números atuais, o percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 98.5%.