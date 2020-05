Bahia recebe novo lote de respiradores para tratamento de pacientes com covid-19

A Bahia recebeu 12 novos respiradores na tarde desta quarta-feira (27). Os equipamentos fazem parte do lote de 60 aparelhos comprados na China - na semana passada, outros 48 já haviam chegado.

Só nessa semana, foram 219 respiradores recebidos pela Bahia. Além do material chinês, 159 equipamentos, comprados com uma empresa do Rio Grande do Sul, também foram entregues.

Os respiradores serão distribuídos para Salvador e cidades do interior. Na capital, serão equipados o Hospital de campanha da Arena Fonte Nova, o Instituto Couto Maia e os hospitais Ernesto Simões e do Subúrbio. No interior, os respiradores serão utilizados em locais como os hospitais do Oeste, em Barreiras, e Costa do Cacau, em Ilhéus, entre outras unidades de saúde.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), cada respirador atende a até dois pacientes por mês, o que representa 418 pessoas a mais assistidas no estado.