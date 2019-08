Bahia recebe o Flamengo e tenta voltar a vencer na Série A

O Bahia entra em campo neste domingo (3) com apenas um pensamento: vencer o Flamengo, a partir das 16h, na Fonte Nova, e encerrar o jejum de triunfos que já dura cinco jogos no Campeonato Brasileiro.

Pela frente, o tricolor terá um clube com um elenco estrelado e um dos maiores orçamentos do futebol nacional. Embalado pela classificação às quartas de final da Libertadores, sobre o Emelec, na última quarta-feira (31), o rubro-negro vai encontrar um Esquadrão mordido e que, apesar das dificuldades, tem a receita para superar o time carioca: contar com a força da torcida, que promete lotar as arquibancadas da Fonte Nova.

Apesar da longa sequência sem ganhar, no Fazendão a meta ainda é se manter na parte de cima da tabela e não desgrudar do bolo de equipes que disputam uma vaga no G6. Por isso, um triunfo é fundamental para o tricolor definir se vai mesmo brigar por algo a mais no campeonato.

Nos treinos, o técnico Roger Machado tem tentado manter a tranquilidade para que os atletas reencontrem o caminho dos triunfos, mas o comandante também busca ajustes em campo. Diante do Flamengo, ele vai contar com o retorno de Nino Paraíba, Élber e Arthur Caíke. O camisa 2 volta ao time na vaga de Ezequiel. Já os dois atacantes vão ficar como opções no banco de reservas.

Quem também está confirmado entre os titulares é o volante Flávio. Ao lado de Gregore, ele vai ter a missão de segurar o ataque adversário, mas também projeta chegar à frente e, quem sabe, deixar o seu gol.

“Venho me cobrando bastante. Único gol que fiz no Bahia foi de pênalti. Me cobro, todos se cobram. A gente se cobra pelo Gilberto, pelo Fernandão, os atacantes que as bolas não têm chegado. Todos se cobram. Eu venho trabalhando e, se pintar uma oportunidade, espero estar tranquilo para fazer o gol e ajudar o Bahia”, explicou Flávio.

No ataque, Lucca vai fazer a sua primeira partida como titular na Fonte Nova e terá a companhia de Artur e Gilberto, artilheiro do tricolor na temporada, com 17 gols. Tudo para encerrar de vez a seca em que o Esquadrão vive e manter o bom retrospecto em casa no Brasileirão. Nesta edição do torneio, o Esquadrão está invicto atuando na Fonte.

Prováveis escalações:

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ramires; Artur, Lucca e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Thuler, Pablo Marí e Renê; Piris da Motta; Gerson, Arrascaeta e Éverto Ribeiro; Bruno Henrique e Reinier. Técnico: Jorge Jesus