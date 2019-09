Bahia recebe o Fortaleza e tenta entrar no G6 do Brasileirão

A primeira metade do Brasileirão vai chegando ao fim. Neste domingo (14), o Bahia entra em campo contra o Fortaleza, às 16h, na Fonte Nova, pela 19ª rodada da Série A, com objetivos importantes para sacramentar o bom primeiro turno que fez. O jogo terá transmissão ao vivo da TV Bahia.

Logo de cara, a luta do tricolor é na parte de cima da tabela, mais precisamente por uma vaga entre os clubes que se garantem na Copa Libertadores de 2020. Por isso, vencer vai ser fundamental. Com 30 pontos, o tricolor está em 7º, empatado com o Internacional, primeiro time dentro da zona de classificação e que supera o tricolor no número de vitórias.



Além disso, se bater os 33 pontos, o Bahia vai estabelecer a melhor campanha de um clube nordestino no primeiro turno do Brasileirão. Até hoje, a marca pertence ao rival Vitória, que somou 32 pontos nos 19 primeiros jogos da Série A de 2008.

O momento do Esquadrão, que vem de três triunfos e está invicto há oito jogos, tem empolgado a torcida. A tendência é de que a Fonte Nova receba mais um bom público e é esse apoio das arquibancadas que o técnico Roger Machado quer transmitir para o campo.

“Fiz questão de falar da dificuldade do jogo, da atmosfera que o torcedor pode criar porque muitas vezes se vê facilidade em função da posição que o adversário ocupa ou por ter vindo de resultado adverso. Se fosse assim, quem está abaixo não ganha de quem está acima”, afirmou Roger, chamando a atenção para a dificuldade que a partida vai apresentar.

Ataque reforçado

Para o confronto com o Fortaleza, o principal reforço para Roger será no ataque. Antes dúvida por conta de um incômodo na coxa, Artur fez treinos específicos no campo e se colocou à disposição do treinador. Com isso, ele deve formar o ataque com Gilberto e Lucca.

No meio-campo, Guerra e Ronaldo disputam uma vaga na equipe titular. Roger não deu pistas sobre qual dos dois vai começar jogando, mas a tendência é a de que o venezuelano leve a melhor na disputa, deixando o Bahia mais ofensivo e criativo dentro de casa.

A tendência é que o time titular tenha Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Guerra (Ronaldo); Lucca, Artur e Gilberto.