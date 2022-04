Bahia recebe o Sampaio Corrêa e busca manter liderança na Série B

Em alta na Série B do Brasileirão, o Bahia tem um compromisso importante, nesta terça-feira (26), para confirmar o bom momento no campeonato. O Esquadrão recebe o Sampaio Corrêa, a partir das 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada.

O duelo diante da equipe maranhense vai fechar o “mini Nordestão” que o tricolor teve neste início. Até aqui, o time pode dizer que o saldo contra equipes nordestinas foi positivo: vitória sobre o Náutico e empate com o CSA, ambos fora de casa. O outro jogo foi contra o mineiro Cruzeiro, vitória por 2x0 na estreia.

A invencibilidade nos três primeiros jogos da Série B coloca o Bahia na liderança da competição, com sete pontos. Ituano, Chapecoense e Sport fecham o G4, com cinco pontos cada. O Criciúma, com quatro pontos e um jogo a menos, pode entrar no quarteto.

A partida com o Sampaio Corrêa tem clima de confronto direto. A equipe do Maranhão inicia a rodada na quinta colocação, com quatro pontos. Por isso, um triunfo tricolor não só mantém o time baiano na liderança, como garante o tropeço de um adversário que nesse momento disputa na parte de cima da tabela.

“O torcedor pode esperar o que ele viu nos dois últimos jogos. Um time que vai pra cima, que busca o tempo todo o triunfo e que vai lutar pela liderança como a gente vem fazendo”, avisou o atacante Matheus Davó.

“A gente teve um jogo difícil em Alagoas [contra o CSA], acho que esse ponto vai ser importante com o triunfo sobre o Sampaio Corrêa. Estamos bem focados, valorizamos o ponto, sabemos que poderíamos ter saído com a vitória, mas é sempre bom pontuar fora de casa. E para esse ponto valer, é importante buscar esse triunfo em casa”, completou.

MUDANÇAS

O time que entra em campo hoje vai ter mudanças em relação ao que empatou com o CSA. Na defesa, o técnico Guto Ferreira deve escalar os laterais Douglas Borel e Luiz Henrique, além do zagueiro Ignácio. O primeiro volta de suspensão, enquanto os outros dois foram poupados em Maceió.

Quem também ficou de fora por conta do desgaste físico e deve retomar a condição de titular é o atacante Raí. Já no meio-campo, Guto tem problema. Rezende saiu de campo machucado no Rei Pelé e não participou dos dois últimos treinos. Sem ele, o volante Patrick vai ser escalado junto Emerson Santos e Daniel.

O atacante Rodallega será desfalque pelo terceiro jogo consecutivo na Série B. Artilheiro da equipe no ano com 12 gols, o colombiano trata um estiramento na coxa e ainda ficará pelo menos mais duas semanas ausente. Por problemas médicos, os meias Mugni e Warley também seguem fora.

Do outro lado, o técnico Léo Condé tem pelo menos três desfalques para montar o Sampaio. Capitão do time, o volante Ferreira se machucou e não embarcou com a delegação para Salvador. O substituto seria Lucas Araújo, mas o jogador pertence ao Bahia e está impedido de atuar por causa de uma cláusula contratual. O atacante Pimentinha também ficou fora da lista.

A ‘Bolívia Querida’ aposta em uma base conhecida do futebol baiano. Sete jogadores da equipe acumulam passagem por Bahia ou Vitória. A lista poderia ser maior, mas o lateral direito Van e o atacante Ronan foram dispensados após o início da Série B.